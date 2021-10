Addio agli IGTV e ai video nel feed, arrivano gli Instagram Video

Instagram ha deciso di puntare tutto sui video. La concorrenza con TikTok – che vive solo di questo tipo di contenuti – si fa sempre più serrata e le ultime, grosse novità appena comunicate dal social che tutti abbiamo sempre abbinato alle foto ne sono la prova. I dipendenti di Facebook hanno cominciato a introdurre l’addio agli IGTV che ci aspetta e il benvenuto agli Instagram Video che dovemmo dare.

Video now accounts for almost half of all time spent on Facebook – and we’ve seen the creator community dive deeply into video content – and use it to connect with their communities more than ever. — Alexandru Voica (alexvoica.eth) 💀 (@alexvoica) October 5, 2021



Pronti a dare il benvenuto agli Instagram Video

Gli IGTV così come li conosciamo e i video nel feed stanno per sparire. Nasce un ibrido tra i due, una combinazione nel formato unico Instagram Video. Lo scopo è quello di dare nuova centralità al video – come annunciato – poiché gli utenti hanno dimostrato di prediligere sempre più questo tipo di contenuto. I creator, di conseguenza, si stanno spostando sempre più in questa direzione e più della metà del tempo che viene trascorso dagli utenti su Facebook lo si passa a vedere questo tipo di contenuto.

Per gli utenti che producono contenuti verranno messi a disposizione nuove funzioni come la possibilità di tagliare video, di taggare persone e luoghi e i filtri che fino ad ora non sono mai stati presenti. Oltre a questo, si parla anche di una nuova applicazione che conterrà tutti i video in questo nuovo formato – insieme ai livestream – che si chiamerà Instagram TV.

Gli utenti avranno vita facile, quindi, quando si tratterà di trovare video interessanti di creator sulla loro lunghezza d’onda – un po’ come quello che già fa TikTok nella sezione “Per te” – in una nuova tab Video dedicata. Instagram, quindi, potrebbe ben presto perdere il soprannome di social delle foto e diventare tutt’altro, sempre più simile a TikTok nell’infinita corsa per rincorrere i concorrenti.

Il processo per caricare video rimane lo stesso

Caricare video dalla propria gallery, comunque, rimarrà facile come lo è ora. Basterà, infatti, cliccare sempre sul simbolo + nell’angolo in alto a destra nella Home esattamente come si fa ora. Lato creator, si potrà continuare con il cross-posting dei video nelle Storie e con la condivisione tramite direct. Per i video nel feed le anteprime diventeranno di 60 secondi a meno che non siano contenuti idonei per le inserzioni (in questo caso l’anteprima rimane di 15 secondi).