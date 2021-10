Il down di Whatsapp ha “regalato” milioni di nuovi utenti a Signal

In un mondo iper-connesso e quasi monopolizzato, i minimo problema rischia di mandare all’aria un successo certificato nel tempo. E così, mentre il mondo impazziva per il down di Whatsapp, Facebook, Messenger e Instagram (ovvero dell’intero ecosistema digitale di Menlo Park), molti utenti hanno deciso di trovare strade alternative per non rimanere “fuori dal mondo” dei propri contatti. Ed è così che, oltre alla già arcinota Telegram, un’altra applicazione di messaggistica istantanea ha riscosso un grandissimo successo: si tratta di Signal.

«Le iscrizioni sono in aumento su Signal (benvenuti a tutti!). Sappiamo anche cosa vuol dire lavorare durante un’interruzione e auguriamo il meglio agli ingegneri che lavorano per riportare il servizio su altre piattaforme», ha scritto il profilo Twitter dell’applicazione creata e sviluppata da Open Whisper Systems. Erano le prime ore del down di Whatsapp e di tutte le altre applicazioni social legate a Facebook.

Millions of new people have joined Signal today and our messaging and calling have been up and running but some people aren’t seeing all of their contacts appear on Signal. We’re working hard to fix this up. — Signal (@signalapp) October 4, 2021

A un grande successo corrispondono, però, anche piccoli problemi. Perché a causa dell’enorme flusso di utenti che si sono collegati e hanno scaricato l’applicazione, si sono palesate alcune difficoltà generali. Non per tutti, ma per alcuni. «Milioni di nuove persone si sono unite a Signal oggi e la nostra messaggistica e le nostre chiamate sono state attive e funzionanti, ma alcune persone non vedono apparire tutti i loro contatti su Signal. Stiamo lavorando duramente per sistemare questo problema».

Signal conquista milioni di utenti durante il Whatsapp down

Problemi che, comunque, sono inferiori a quelli registrati su Whatsapp e poi risolti nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre. E, come riporta il The Indipendent, l’app di Signal – secondo Sensor Tower (che analizza il mercato delle applicazioni) – ha scalato la graduatoria: ben 59 posizioni nelle poche ore in cui Whatsapp non era raggiungibile, sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.