Il down contemporaneo di Whatsapp, Facebook e Instagram

Whatsapp down, Instagram down e Facebook down sono iniziati nello stesso momento - stando alle segnalazioni - nella giornata delle elezioni comunali

Nel giorno in cui tutte le redazioni italiane e le televisioni sono concentrate sulle elezioni comunali 2021 – sfruttando, tra gli altri strumenti, anche i mezzi social – arriva nel tardo pomeriggio un down contemporaneo di Whatsapp, Facebook e Instagram. Problemi e segnalazioni per il Whatsapp down e non solo – come si può vedere dai dati forniti da Downdetector – sono cominciati tutti attorno alle 17.25 e il picco deve ancora arrivare, con le segnalazioni in salita costante.

Whatsapp down, Instagram down e Facebook down in contemporanea

La situazione è identica per tutte e tre le piattaforme e lo si vede anche su Twitter dove – fino ad ora nella giornata di oggi – i trend che hanno dominato erano quelli sulle elezioni nei vari comuni. Le segnalazioni sono in aumento e su Twitter tutti stanno commentando.

e come al solito pensavo di avere un problema io e ho acceso e spento il telefono 4 volte #instagramdown #whatsappdown pic.twitter.com/6uiqwgATqe — Sofi🧝🏻‍♀️ (@sofiiacova) October 4, 2021

Instagram non funziona.



Facebook è morto. MENOMALE CHE TWITTER C’È.#instagramdown#whatsappdown — Masse78 (@Masse78) October 4, 2021

