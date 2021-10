Dazn inizia a rimborsare per i problemi riscontrati durante Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio

Ricordate il problema riscontrato il 23 settembre scorso su Dazn? In quella circostanza, durante il primo tempo di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio diversi utenti avevano registrato l’impossibilità ad accedere al portale di Dazn tra le 18.30 e le 19. Un Dazn down causato verosimilmente da una risorsa, collegata a un IP della piattaforma Amazon Web Services, che restituiva un errore 503. Non un problema nella trasmissione dello streaming, ma nel login. L’azienda aveva preannunciato un rimborso Dazn già nella giornata del 23 settembre e – a quanto pare – questo rimborso è già realtà per diversi utenti.

Rimborso Dazn, gli utenti stanno iniziando a ricevere le mail dell’azienda

Un aspetto interessante di questo rimborso – che, in questa stagione, è stato l’unico corrisposto da Dazn, nonostante la presenza di problemi anche nelle partite precedenti a quelle del turno infrasettimanale di campionato – è sicuramente la gestione totalmente autonoma da parte di Dazn. Il cliente, infatti, non ha avuto bisogno di fare un’azione proattiva per richiederlo: è stato lo stesso OTT a individuare gli account che – nella giornata del 23 settembre, tra le 18.30 e le 19 – hanno riscontrato un problema d’accesso al portale.

La mail di Dazn e come bisogna verificare di aver ottenuto il rimborso

La mail inviata da Dazn presenta questo testo:

Buongiorno, sappiamo che giovedì 23 settembre tra le 18.30 e le 19 hai riscontrato difficoltà ad accedere alla nostra app. Ci scusiamo per l’accaduto e, come annunciato già nel tardo pomeriggio di giovedì, oltre ad esserci attivati prontamente per risolvere la problematica, abbiamo deciso di indennizzare tutti i clienti che hanno subito il disservizio. Per questo motivo, ti offriamo un mese di visione di Dazn senza alcun costo e senza bisogno di alcuna azione da parte tua. Puoi già verificare nella tua area dedicata Il mio account che la data del tuo prossimo pagamento è stata posticipata automaticamente di un mese. Al termine della mensilità offerta, il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente alle condizioni in vigore, salvo disdetta. Ci scusiamo nuovamente per l’accaduto.

In alto a destra, il portale di Dazn ha il suo Menu. Bisogna cliccare lì e selezionare l’opzione Il mio account, appunto. Il piano attuale – questo è il titolo della pagina – mostra come quarta voce la prossima data di pagamento che, nel caso degli account che hanno ottenuto l’indennizzo, è stata spostata automaticamente in avanti di un mese, a novembre (e non – come invece previsto – a ottobre). Non tutti gli utenti sono stati raggiunti da questa mail, ma solo coloro che – stando ai dati in possesso di Dazn – hanno rilevato il problema il 23 settembre.