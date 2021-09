Appena iniziate le partite, Dazn è già in down

Neanche il tempo di cominciare la visione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio – trasmesse in streaming sulla piattaforma – che Dazn è andato in down. Il disservizio ha coinvolto sia la versione browser che la versione app. Lo hanno sperimentato tutti i tifosi che hanno provato, appena prima del fischio di inizio e nei primi minuti, a collegarsi a Dazn per vedere i match di Serie A e che hanno iniziato ad affollare i social con le proteste. Accedendo da browser e provando, quindi, a fare il login gli utenti si sono trovati davanti a una pagina di errore in più lingue. Analizzando più a fondo abbiamo verificato che una risorsa, collegata a un IP della piattaforma Amazon Web Services, restituisce un errore 503. I server, quindi, non sono riusciti a rispondere per via, probabilmente, di un sovraccarico a questo elemento. Stessa cosa per l’applicazione e su Twitter gli utenti sono letteralmente esplosi per il Dazn down.

Pioggia di proteste su Twitter per il Dazn down

Le proteste sul Dazn down su Twitter sono arrivate come una valanga. Stavolta non sembra trattarsi di un problema relativo allo streaming video. Una possibile ipotesi è che una risorsa necessaria all’accesso sul sito e sull’app abbia avuto un sovraccarico di richieste e, di conseguenza, sia stato impedito l’accesso alla stragrande maggioranza degli utenti che hanno tentato di collegarsi al fischio d’inizio delle due partite in programma.

@DAZN_HELP_ITA Non funziona né da smart TV, né da app android, né da browser web. — Antonio Pilolli (@PILO7980) September 23, 2021

Solo alcuni utenti sono riusciti a collegarsi prima del calcio di inizio

Una parte degli utenti che si è collegata prima delle 18.30 è riuscita a vedere la partita mentre gli altri sono stati esclusi dal portale per una buona mezz’ora. La gravità della situazione è evidente anche dal picco di oltre 9 mila segnalazioni fatte, nel giro di appena 30 minuti, su Downdetector. Moltissimi utenti, a 30 minuti dall’inizio della partita, sono rimasti quindi esclusi dalla visione.

Streaming partite Dazn visibile solo mezz’ora dopo

Solo alle 19.01 l’accesso da smart tv, browser e app sembra essere stato ripristinato correttamente. Tutte e due le partite sono quindi visibili su Dazn dopo mezz’ora dal fischio di inizio.