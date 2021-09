Dazn investe per la parità di genere, la giustizia razziale e la diversità culturale nello sport

Dazn ha annunciato una collaborazione globale con Common Goal, organizzazione benefica nata nel 2017. La partnership Dazn Common Goal mira a rendere lo sport una importante leva di cambiamento sociale per provare a porre rimedio a discriminazioni che riguardano anche il mondo dello sport come giustizia razziale, parità di genere e diversità culturale. Lato suo, Dazn ha deciso di donare alcuni milioni di dollari e di investire l’1% del tempo delle risorse dipendenti in tutto il mondo.

Partnership Dazn Common Goal per un cambiamento sociale nello sport

L’unione fa la forza, quindi, e lo scopo di Dazn è quello di affrontare tutte le questioni sociali legate allo sport (basti pensare al razzismo nel calcio, che è ancora evidentemente e tanto presente sia negli stadi che sui social). Lo sport, nell’ottica di Dazn e Common Goal, deve essere leva di cambiamento sociale e mirare a risolvere le questioni critiche nello sport.

Il progetto si basa sul dialogo aperto e costruttivo rispetto ai temi citati, sfruttando contenuti e storie provenienti dall’ecosistema di Dazn. «Il progetto Common Goal ha dimostrato che il calcio può realizzare la sua capacità di essere vera forza di cambiamento positivo per le persone e il pianeta solo quando il lavoro è di squadra – ha detto il CEO dell’organizzazione benefica Jürgen Griesbeck – e questa importante partnership con DAZN è un chiaro impegno condiviso ad agire subito».

Il CEO di Dazn James Rushton ha parlato del «desiderio di rendere lo sport accessibile a tutti, ma anche dalla consapevolezza della nostra possibilità di agire per cambiare le cose». «Common Goal esiste per riunire il mondo del calcio a livello globale e affrontare le più grandi sfide sociali del nostro tempo. Ci impegniamo a lavorare fianco a fianco per un cambiamento positivo», ha concluso Rushton.

Nello specifico, Dazn mette in campo il suo storytelling e la sua creatività. Dazn supporterà anche una serie di iniziative in giro per il mondo che dovrebbero raggiungere decine di migliaia di persone e sono tutte in linea con l’obiettivo a lungo termine di Common Goal.