Dal Pino alza la voce: «Inaccettabile quello che stiamo vedendo su Dazn, aspettiamo correttivi»

Dopo che si è parlato su Italia Oggi e su Il Sole 24 Ore di una lettera della Lega Serie A a Dazn, in cui erano stati utilizzati toni molto accesi, arriva a gettare benzina sul fuoco proprio il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, che è intervenuto a Radio Deejay per parlare dei recenti problemi della piattaforma in streaming che si è aggiudicata i diritti di trasmissione del campionato di calcio di Serie A per i prossimi tre anni. L’ultimo episodio – i problemi di accesso al portale per circa mezz’ora durante le partite del giovedì pomeriggio alle 18.30 – ha fatto alzare la voce alla Lega di Serie A, attraverso le parole del suo presidente che ha definito “inaccettabile” quello che si sta vedendo su Dazn negli ultimi giorni.

Paolo Dal Pino definisce Dazn inaccettabile

«Per noi è inaccettabile quello che stiamo vedendo, lo abbiamo detto al loro AD e aspettiamo i loro correttivi – ha detto Paolo Dal Pino a Radio Deejay -. Le prime giornate sono state complicate, l’ultima ha dato problemi e la Lega è parte passiva: possiamo solo protestare con Dazn e chiedere che vengano introdotti strumenti di controllo». La questione sembra ruotare, più che sulla revoca dei diritti di trasmissione della Serie A a Dazn, sull’individuazione di una piattaforma alternativa che possa in questo modo supplire ad eventuali problemi dell’emittente.

Paolo Dal Pino ha detto anche che Dazn ha dato delle rassicurazioni sulla bontà dei servizi quando si è assicurata i diritti di trasmissione: «Gli studi che il nostro gruppo ha commissionato in relazione alla potenzialità di trasmissione evidenziavano la possibilità di trasmettere senza problemi: criticare è facile, l’unico tema è che siamo solo su una piattaforma. Si tratta di una materia complessa, bisogna dare tempo a Dazn per regolarsi, ma la Lega non starà a guardare». Toni perentori, che Ieri Dazn aveva provato a stemperare parlando di un dialogo frequente, collaborativo e trasparente con la Lega Serie A. Dall’altra parte non sembra che ci sia così tanta indulgenza.

Insomma, occhi puntati su Dazn anche in questo week-end che – tra le altre cose – vede la partita di cartello Lazio-Roma.