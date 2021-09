La storia della lettera di proteste e di richiamo della Serie A a Dazn

Che siano arrivate comunicazioni sull’asse Lega Serie A e Dazn è abbastanza scontato, soprattutto dopo quanto accaduto nella giornata di giovedì, con un blackout dell’accesso del portale (non al flusso dello streaming questa volta, le due cose sono diverse) per circa mezz’ora, che ha penalizzato soprattutto i tifosi di Sampdoria, Napoli, Lazio e Torino che si sono persi buona parte del primo tempo delle loro squadre del cuore. Dazn ha annunciato un indennizzo che consiste in un mese gratuito per gli abbonati colpiti dal disservizio, ma a quanto pare la Lega Serie A ha agito in maniera vibrante al problema – la lista dall’inizio del campionato si sta allungando pericolosamente – attraverso una lettera, come risulta sia a Italia Oggi, sia al Sole 24 Ore.

Serie A e Dazn, la lettera di protesta

Secondo Italia Oggi, sulla scorta anche di quanto paventato in Parlamento – con Raffaella Paita, presidente della commissione trasporti, poste e telecomunicazioni -, la Lega Serie A avrebbe parlato dell’ipotesi di procedere con un piano alternativo per la distribuzione dei servizi televisivi. Non una revoca dei diritti tv a Dazn a favore di Sky, ma semplicemente la previsione di altre forme di trasmissione dei match di campionato, attraverso un canale satellitare. Una soluzione che Dazn non vorrebbe praticare, sia per gli investimenti sullo streaming messi in campo, sia per non agevolare potenziali concorrenti con questa mossa.

Fatto sta che sia Italia Oggi, sia Il Sole 24 Ore parlano di una lettera dai toni duri, che richiama Dazn a offrire un servizio all’altezza di quanto previsto dal contratto per l’assegnazione dei diritti di trasmissione delle partite di Serie A. Che un confronto con la Lega Serie A ci sia stato, del resto, è stato reso palese dalla comunicazione ufficiale con cui Dazn ha parlato delle modalità di rimborso degli utenti (sarà la stessa società a inviare una mail agli utenti che, a quanto risulta dai suoi dati a disposizione, abbiano avuto un disservizio). In conclusione della nota, infatti, in maniera molto esplicita e significativa, Dazn ha cercato di stemperare i toni con la Lega di Serie A, parlando di «un dialogo e un confronto che prosegue, in un immutato clima di collaborazione e di trasparenza».