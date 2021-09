In India durante i concorso per diventare poliziotti o insegnanti succede che le autorità dispongano il blocco di Internet per evitare brogli

Per evitare che i candidati copino l’India ha buttato giù Internet per 25 milioni di persone durante un concorso

Sembra assurdo ma non è: più di 25 milioni di persone nello stato indiano del Rajasthan si sono trovate senza Internet per via delle restrizioni imposte domenica direttamente dal governo. La ragione è il tentativo di bloccare i brogli nel corso del Rajasthan Teacher Eligibility Test (REET). Si tratta di un esame per ottenere un posto come insegnante di scuola primaria e scuola secondaria in India. Quello che qui in Italia chiameremmo concorso pubblico, insomma. Un vero e proprio blocco Internet India per evitare che i candidati imbroglino per ottenere un posto di lavoro molto ambito.

Il blocco Internet in India per evitare i brogli al concorso

I candidati che si sono presentati per questo concorso domenica erano moltissimi, complice il fatto che la prova non si è tenuta nel 2018 in Rajasthan. I centri per fare l’esame allestiti in tutto il paese sono stati moltissimi e le persone – diverse centinaia di migliaia – si sono recate a svolgere la prova da ogni dove grazie ai bus gratuiti forniti dal governo.

Per evitare i brogli durante il concorso le autorità hanno ordinato ai distretti di applicare una serie di restrizioni a Internet. La limitazione ha coinvolto dieci distretti, che hanno bloccato Internet da mobile permettendo la navigazione solo a banda larga così da minimizzare le interruzioni per le imprese. Yadav, commissario divisionale di Jaipur, ha dichiarato alla CNN: «C’erano così tanti candidati, volevamo solo assicurarci che non ci fosse un imbroglio. La gente ha cercato di imbrogliare, ma ne abbiamo beccati molti. A causa dello spegnimento di internet, la prova non è trapelata».

Non è la prima volta che il Rajasthan blocca Internet durante un concorso

Modalità di verifica dell’onestà dei candidati molto severe – compresa la videosorveglianza nel corso dell’esame – che si erano già verificate in passat4o. Già nel 2018, infatti, lo stato aveva bloccato Internet nel corso di un esame per diventare agenti di Polizia. In quel caso lo stop della rete ha comportato il blocco delle attività bancarie e logistiche. Misure che, ai nostri occhi, possono sembrare estreme ma che si sono rese necessarie per i vari scandali durante i concorsi che si sono susseguiti in India. In un paese in cui ottenere un posto nel pubblico può fare la differenza tra vivere in povertà e dignitosamente, l’imbroglio è sempre stato ricorrente e – mano a mano – si sono sviluppate una serie di contromisure che devono colpire anche Internet.