Whatsapp testa una directory per aggiungere una funzione “Pagine Bianche”

Il servizio è stato lanciato mercoledì, come ha annunciato anche Will Cathcart su Twitter, e prevede una prima fase di test a San Paolo, in Brasile. Si tratta di rendere – tramite una directory dell’app – Whatsapp come Pagine Bianche. Un elenco di aziende, attività e negozi al quale accedere direttamente tramite l’applicazione grazie a una funzione dedicata.

Whatsapp come Pagine bianche per spingere sull’e-commerce

«Questo potrebbe essere – ha spiegato Matt Idema, vice presidente della messaggistica aziendale di Facebook, riporta Reuters – il modo principale in cui le persone cominceranno ad avere l’e-commerce a disposizione su Whatsapp». A differenza di Facebook e Instagram, almeno finora, la piattaforma di messaggistica non ha gestito annunci commerciali tramite la sua app. Finora le aziende non hanno avuto un canale diretto tramite Whatsapp: il numero dedicato compariva sui siti o, dalla pagina Facebook, i clienti erano indirizzati alla chat.

Whatsapp ha annunciato che il test includerà migliaia di imprese e negozi divisi per categorie: cibo, vendita al dettaglio, servizi locali divisi per quartiere. Un ulteriore mondo nel mondo, in sostanza, che contribuirà a rendere l’esperienza su Whatsapp ancor più coinvolgente. Il programma è quello di estendere questa funzione, per ulteriori sperimentazioni, a India e Indonesia come prossimi candidati.

La spinta data dalla pandemia

In un mondo in cui il commercio online è diventato pratica comune per tutti, soprattutto con una pandemia mondiale in corso, Facebook non poteva non coinvolgere anche la sua principale piattaforma di messaggistica nel meccanismo. Già lo scorso giugno Zuckerberg aveva annunciato che la funzione Shop di Facebook sarebbe stata estesa a Whatsapp in diversi paesi e – qualche mese dopo – la sperimentazione comincia.

Si apre alla possibilità di aggiungere annunci in-app nel futuro: «C’è sicuramente un percorso sugli annunci, che è il modello di business principale di Facebook, che a lungo termine penso che in qualche forma o altro entrerà a far parte del modello di business per WhatsApp». Attualmente ci sono un milione di inserzionisti che utilizzano gli annunci “click to WhatsApp” di Facebook e Instagram per inviare gli utenti all’app di messaggistica.