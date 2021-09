YouTube sta testando il download su desktop, ma non per tutti

Portare YouTube sempre con sé, all’interno del proprio laptop, sul proprio desktop. Ok, può essere scomodo: ma cosa ne pensano le persone che, in base alla loro localizzazione geografica, non sono serviti da una connettività dati all’altezza che permette loro di visualizzare i contenuti video in tempo reale? Forse, per loro, è molto più utile riuscire a scaricare un video sul proprio computer per poi poterne fruire, senza interruzioni o rallentamenti, in un secondo momento. Per questo motivo, c’è la possibilità di fare download di YouTube e dei suoi video anche su desktop: questa opzione sarà riservata, ovviamente, agli abbonati alla funzionalità premium della piattaforma.

Download di YouTube, la possibilità della piattaforma

Android Police, un gruppo di persone che monitora costantemente le novità presenti su YouTube e anche su altri servizi collegati all’universo Google, ha potuto dimostrare che la funzione download dei video di YouTube era già attiva in India e Francia e potrebbe essere a disposizione anche in altre aree geografiche. Si tratta ancora di una versione beta della funzione (che, al momento, permetterà ai video di essere visualizzati in maniera efficace attraverso i sistemi operativi di Windows, MacOS e Chrome OS), con un primo step che si concluderà il prossimo 19 ottobre. Da quel momento in poi, YouTube potrà comprendere se ci sarà effettivamente il terreno adatto per poter estendere ufficialmente la possibilità di effettuare download.

YouTube è sempre stata una piattaforma “molto gelosa” dei propri contenuti video. Se questi ultimi possono essere facilmente embeddati o linkati (con benefici diretti per YouTube) anche su altre piattaforme o siti web, è anche vero che la piattaforma non ha permesso – almeno fino a questo momento – il download degli stessi contenuti. Si tratta di una presa di posizione che, nel tempo, è stata comunque aggirata da diversi tools non ufficiali che, al contrario, permettevano di ottenere un video – non secondo principi legali – dallo stesso YouTube.