La (costosa) moda tra il reale e il virtuale: l’accordo tra Balenciaga e Fortnite

Da questa notte gli appassionati del noto videogioco potranno usufruire di contenuti esclusivi per i propri personaggi. Ma c'è spazio anche per il mondo tangibile

La moda tra il reale e il virtuale. Gli appassionati del noto videogioco Fortnite hanno potuto apprezzare, fin dalle prime ore di questa giornata, gli effetti dell’accordo commerciale con Balenciaga. Sia nel mondo etereo e irreale, sia in quello tangibile della nostra quotidianità. I personaggi, infatti potranno indossare abiti, felpe, maglie e cappelli del noto brand di moda spagnolo e anche gli appassionati avranno la possibilità di fare lo stesso e riempire i propri armadi (quelli veri e reali) con indumenti che fanno parte di questa collezione esclusiva.

I prezzi, però, non sono accessibili a tutti. Basta fare una rapida ricerca sul portale ufficiale di Balenciaga per capire la portata di questo accordo commerciale.

Quello che vedete è solo un piccolo esempio della collezione Fortnite Balenciaga. E il cappellino, alla modica cifra di 295 euro, è il prodotto che costa meno. Insomma, una strategia tra il reale e il virtuale a cui possono aderire solamente i facoltosi appassionati di questo videogioco.

Fortnite Balenciaga, la moda passa dal reale al virtuale

Se i costi per il mondo reale sono inaccessibili, quelli nel mondo virtuale del videogioco raccontano una realtà differente. Nell’annuncio fatto da Epic Games – azienda che ha sviluppato Fortnite – vengono spiegati i dettagli dei “capi di abbigliamento” messi a disposizione per i vari personaggi e gli strumenti messi a disposizione. Insomma, si passa da un costoso armadio reale a uno che, invece, è virtualmente accessibile a tutti.

Ma non è un unicum, né una prima volta

Nel recente passato, Balenciaga aveva già avviato un’iniziativa commerciale simile. Prima con il lancio della PlayStation5 con una linea dedicata, poi con un altro progetto analogo a quello firmato con Fortnite: «Il tutto iniziato con il nostro primo videogioco, Afterworld , che abbiamo creato utilizzando Unreal Engine per debuttare con la nostra collezione Autunno 2021 – ha spiegato Demna Gvasalia, diretto artistico della casa di moda spagnola -. Da lì, abbiamo continuato a ispirarci alla creatività delle community di Unreal e Fortnite. Per me era assolutamente logico collaborare ulteriormente creando questi autentici look Balenciaga per Fortnite e una nuova serie di abbigliamento fisico Fortnite per i nostri negozi».