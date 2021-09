Houseparty aveva fatto il botto durante il lockdown, ora chiude

La notizia è che Houseparty, l’app di videochat che durante il lockdown aveva raggiunto la cifra monstre di oltre 50 milioni di iscrizioni in un solo mese, chiude. Lo ha deciso Epic Games, che l’aveva rilevata per l’importante investimento di 35 milioni di dollari nel 2019, che aveva sicuramente approfittato delle favorevoli condizioni di mercato per spingerla (aveva creato, ad esempio, un collegamento con Fortnite, per organizzare stanze virtuali di gioco), ma che adesso ha deciso di accantonare il progetto, ufficialmente perché desidera destinare le risorse impegnate nel suo sviluppo in altri progetti.

LEGGI ANCHE > Perché si parla di Houseparty per la maxi rissa di Fiumicino

Houseparty chiude, la decisione di Epic Games

Il team di Epic Games ha affermato: «Non prendiamo alla leggera la decisione di interrompere l’app. Il team dietro Houseparty sta lavorando alla creazione di nuovi modi per avere interazioni sociali significative, concentrandoci molto sulle tecnologie del metaverso». Ovvero, la fantascienza che punta a diventare realtà, grazie alla creazione di una sorta di realtà virtuale condivisa, attraverso espedienti come la creazione di avatar (esattamente come ha pensato di fare Facebook con la sua app per smartworking che funziona grazie ai visori virtuali di proprietà, gli Oculus Quest 2).

Può darsi che quello di Houseparty sia effettivamente un segnale per tutte quelle aziende che, in tempi di pandemia, hanno avuto un boost significativo perché permettevano comunicazioni a distanza in un momento in cui era diventato impossibile vedersi di persona. Con la ripresa delle attività sociali è concretamente possibile – quando la pandemia sarà effettivamente dichiarata conclusa – che il contraccolpo per alcune di queste aziende sia definitivo. Ecco perché Epic Games – a cui la visione del futuro di certo non manca – ha iniziato a muoversi lungo direttrici diverse (quelle del metaverso, appunto) sfruttando il vantaggio che è stato concesso dal grande utilizzo dei suoi servizi durante la pandemia. C’è chi si arrocca sulle proprie posizioni e chi sta cercando di rilanciare: con la chiusura di Houseparty si ha la sensazione che Epic Games abbia voluto rinunciare a facili guadagni nell’immediato, per cercare di investire a lungo termine. Il team di Houseparty si dedicherà, infatti, all’individuazione di nuove esperienze di incontro virtuale.