Il problema dell’algoritmo di Youtube che suggerisce video non in linea con la sua policy

Avere una policy e non rispettarla. Un report redatto da Mozilla ha messo in evidenza una criticità nella gestione dei contenuti suggeriti agli utenti. Si parla di video inappropriati consigliati che, però, non rispettano le linee guida della stessa azienda che cuora e gestisce il social (ovvero Google). Insomma, YouTube non solo non riesce (vista la mole dei contenuti) a stare al passo con le pubblicazioni degli utenti, ma ha un algoritmo che addirittura li suggerisce.

«YouTube deve ammettere che il suo algoritmo è progettato in modo da danneggiare e disinformare le persone. La nostra ricerca conferma che YouTube non solo ospita, ma consiglia attivamente video che violano le sue stesse norme – ha dichiarato il Senior Manager of Advocacy di Mozilla, Brandi Geurkink -. Ora sappiamo anche che le persone in paesi non di lingua inglese hanno maggiori probabilità di subire il peso dell’algoritmo dei suggerimenti di YouTube. Mozilla spera che questi risultati, che sono solo la punta dell’iceberg, convincano il pubblico e i legislatori dell’urgente necessità di una maggiore trasparenza nell’intelligenza artificiale di YouTube».

A cosa fa riferimento? Al risultato di una sorta di test che ha coinvolto circa 37mila volontari che si sono trovati di fronte a suggerimenti di YouTube non in linea con la policy dettata da Google. E i numeri di questo rapporto sembrano essere schiaccianti: bel il 71% del campione, infatti, ha parlato di video “deplorevoli” a cui si è arrivati proprio seguendo i consigli del social network.

YouTube e il problema con l’algoritmo sui video suggeriti

Si parla di filmati condivisi (e molti visti) sulla piattaforma che vanno dalle mere fake news, ad atti di pure violenza. Insomma, tutto quello che – leggendo le linee guida di Youtube – non dovrebbe essere presente online. Ovviamente Google ha spiegato di essere sempre costantemente a lavoro per migliorare falle e pecche nel suo servizio. Nella speranza che, come già accaduto nel recente passato, si possa procedere con la rimozione dei contenuti non appropriati, non veritieri o violenti.

