Si sta diffondendo negli ultimi giorni la notizia per cui in delle farmacie svizzere vendano dei farmaci omeopatici per rimuovere i vaccini Moderna e Pfizer. Ma il tutto è frutto di un'erronea traduzione

La notizia che in Svizzera vendano farmaci per rimuovere i vaccini è una bufala

Nel mondo dei no-vax si sta diffondendo la notizia per cui in Svizzera ci sia in vendita un farmaco anti-vaccini. A testimonianza di questo ci perviene uno scatto che raffigura un foglio apposto sul bancone di una farmacia svizzera, che annuncia in lingua francese la vendita del prodotto. Bufale.net ne smonta però le speranze, poiché si tratta di un’errata traduzione.

LEGGI ANCHE > Simboli e nomi di Garante e Gazzetta Ufficiale usati per la bufala sulla denuncia penale per chi chiede il green pass

Foglio reale, traduzione sbagliata

L’annuncio sul foglio di carta apposto sul bancone della farmacia svizzera è veritiero. L’immagine infatti non sembra essere passata dal foto-ritocco e una tessera sanitaria presente nello scatto permette di identificare che ci troviamo in Svizzera.

Come spiega però il sito Infovac in una pagina dedicata alle domande/risposte, il farmaco non è altro che un drenaggio che – applicato ai vaccini – consiste nel dare diluizioni omeopatiche del vaccino per bocca prima di una vaccinazione (per «preparare il terreno») e/o dopo una vaccinazione (per «pulire il terreno»). Un drenaggio, dunque, che non modifica in modo alcuno la risposta ai vaccini.

La notizia si trasforma in bufala nel momento in cui, uno youtuber no-vax da quasi 30 mila iscritti traduce in maniera erronea il verbo francese «drainer». Volontariamente o involontariamente il verbo viene tradotto come «rimuovere» e non come «drenare».

Il diffusore della bufala Svizzera farmaci anti-vaccini

Lo scatto ha avuto la sua massima circolazione su YouTube, dove è stato commentato da un no-vax in un video dal titolo «IN SVIZZERA VENDONO GIÀ FARMACI PER RIMUOVERE I VACCINI MODERNA E PFIZER!!!», in cui il Maiusc ha proprio lo scopo di allertare i sostenitori, ma anche i più curiosi. L’obiettivo sembra essere stato raggiunto, dal momento che il video ha guadagnato quasi 30 mila visualizzazioni.

L’uomo esordisce con un «Era inevitabile e ci siamo arrivati. Le farmacie svizzere offrono l’acquisto di medicinali omeopatici per rimuovere i vaccini moderna e Pfizer dall’organismo». Aggiunge poi che «tutto questo avviene in Svizzera. Come vedete c’è sempre speranza e questo potrebbe essere lo scenario futuro, molto concretamente».

A quale speranza allude? Alla speranza di poter togliere dall’organismo un vaccino somministrato allo scopo di prevenire un virus? Il diffusore della bufala definisce in conclusione come «video-pillolina» il suo filmato amatoriale, invitando chi visualizza ad iscriversi al canale.

Noi invece, vi invitiamo a segnalare contenuti di questo tipo, poiché pericolosissima causa di disinformazione contro la campagna vaccinale ancora in corso, a cui alcuni no-vax azzardano alludendo ad essa come ad una «dittatura sanitaria».