La vergogna dei no-vax che si chiedono: «Quando ha fatto il vaccino la Carrà?»

Hanno ripreso una vecchia dichiarazione in cui Raffaella Carrà si augurava di fare presto il vaccino per tornare a vivere una vita normale. Hanno subito fatto dietrologia, ignorando le reali cause della morte della showgirl. Decine di commenti di no-vax – che andrebbero immediatamente censurati – stanno palesando dubbi su una ipotetica (e sconclusionata) relazione tra la vaccinazione di Raffaella Carrà e la notizia della sua morte.

Raffaella Carrà e vaccino, la vergogna dei no-vax

Davvero vergognoso questo carosello di tweet evidenziato, tra le altre cose, dall’account social del portale di debunking Bufale.net. Anche perché si ignora, evidentemente, la reale causa del decesso di Raffella Carrà. Proprio per evitare qualsiasi tipo di speculazione, infatti, Sergio Iapino – compagno di una vita dell’icona dello spettacolo italiano – è stato dettagliato (nei limiti del possibile) nella nota di commiato che ha affidato all’ANSA.

Le parole di Sergio Iapino, infatti, non lasciano spazio all’interpretazione no-vax: «Raffaella Carrà si è spenta alle ore 16.20 di oggi – si legge nella nota pubblicata da ANSA -, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia». Una malattia che da qualche tempo aveva colpito Raffaella Carrà. Nulla a che vedere con il vaccino. I complottisti del lunedì pomeriggio di Twitter non riescono davvero a restare in silenzio, magari limitandosi a omaggiare Raffaella Carrà?