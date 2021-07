I principali siti spagnoli stanno aprendo con la notizia della morte di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni. La notizia si è diffusa in Italia attraverso l’agenzia ANSA, che ha ospitato una nota di Sergio Iapino. Quest’ultimo ha spiegato come negli ultimi mesi il corpo fragile della showgirl sia stato intaccato dalla malattia. Non è ancora nota la data e la modalità con cui verranno celebrate le esequie. Raffaella Carrà era nota in tutto il mondo. Ma soprattutto in Spagna, il suo ricordo era ancora vivo.

Raffaella Carrà è morta, il cordoglio dei quotidiani spagnoli

La notizia, com’è ovvio, è l’apertura di tutti i giornali italiani. Ma è raro che una personalità del mondo dello spettacolo di casa nostra riesca a conquistare le prime pagine (o, meglio, l’apertura delle home page) dei principali quotidiani anche di altri Paesi del mondo. In Spagna, al momento, le aperture dei principali siti spagnoli sono tutti dedicati alla showgirl di origini emiliane.

El Mundo, ad esempio, dedica a Raffaella Carrà il taglio centrale del suo sito, La Vanguardia parla addirittura di una «cantante iconica», con la notizia e una foto che campeggiano sul taglio altissimo dell’homepage. El Pais sceglie una fotografia bellissima, in bianco e nero, per celebrare il ricordo di Raffaella Carrà, sottolineando il suo impegno in Rai, ma anche le sue molteplici collaborazioni con TVE. Insomma, un coro unanime per stringersi intorno a questa figura davvero internazionale, che gli italiani amavano tantissimo, ma che aveva fatto scoprire il nostro Paese (e lo spessore del suo varietà) in tutto il mondo.

Del resto, Raffaella Carrà non era nuova a riconoscimenti della stampa internazionale: nel 2020 il quotidiano britannico The Guardian le aveva dedicato un lungo approfondimento, definendola sex symbol europeo. La sua carriera ha chiaramente lasciato il segno in tutto il mondo latino. Di conseguenza, la notizia della sua morte abbatte i confini nazionali e si impone all’ordine del giorno anche sui media internazionali. Non capita spesso per i personaggi dello spettacolo italiano. Ma Raffaella Carrà è, era, qualcosa di diverso.