Youtube collabora con il governo per diffondere corretta informazione sui vaccini

L’iniziativa di Youtube per invitare le persone a vaccinarsi viene lanciata oggi a sostegno della campagna promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “Riprendiamoci il gusto del futuro”. La piattaforma ha deciso di dare il suo contribuito per far sì che la giusta informazione sui vaccini arrivi ai più giovani anche in base ai numeri di Youtube.

L’invito di Youtube a vaccinarsi

Per dare man forte all’azione del governo italiano, quindi, Youtube ha scelto di pubblicare un video informativo dal claim Let’s get the facts – un invito palese a basarsi sui fatti e a capirli -. Tutti i contenuti presenti nel video sono stati approvati dal ministero della Salute e accanto vi si può trovare un’intera playlist di contenuti suggeriti che comprende altri video che incoraggiano a informarsi dalle giuste fonti e a vaccinarsi.

La piattaforma vuole raggiungere i suoi giovani

Youtube mira a far fruttare i dati sui suoi utenti: il 67% della popolazione italiana che ha più di 18 anni, infatti, ogni mese utilizza Youtube. L’88% di queste persone è in fascia d’età 25-54 anni. Il punto focale, raggiungendo questa audience, è ricordare che la lotta contro il Covid non è finita e che un tassello immancabile per evitare che la curva delle ospedalizzazioni e dei morti salga nuovamente in autunno – e quindi il rischio di nuove restrizioni – occorre vaccinarsi.

Anche i giovani, che più o meno hanno accesso alle prenotazioni da almeno un paio di settimane in tutte le regioni, devono comprendere l’importanza di questo gesto. Farlo passa anche attraverso l’informarsi in maniera adeguata e da fonti autorevoli. Francesca Mortari, Director YouTube Partnership per il Sud Europa, ha affermato che «Youtube è orgogliosa di collaborare con il Ministero della Salute e sostenere la campagna ‘Riprendiamoci il gusto del futuro’» aggiungendo che «con questa campagna ci auguriamo di poter fare la nostra parte per sostenere ulteriormente le istituzioni e far superare la diffidenza delle persone nei confronti dei vaccini».