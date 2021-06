Champions League femminile gratuita su YouTube grazie ad una partnership con DAZN

Dazn ha annunciato con un twit di aver acquisito i diritti globali di trasmettere la UEFA Champions League femminile e di aver stipulato una partnership con YouTube, la quale permetterà la trasmissione gratuita delle prossime quattro stagioni del campionato di calcio.

L’annuncio di DAZN sulla Champions League femminile

Per la prima volta la UEFA centralizza i diritti tv di tutte le partite su un’unica piattaforma, per questa ragione su Twitter fanno riferimento all’evento come ad nuovo storico accordo. Dazn è attualmente la principale piattaforma globale di streaming sportivo e dopo quest’annuncio sembra voler affermare ancor di più il suo primato, aggiudicandosi il compito di host broadcaster della UEFA Champions League femminile per le prossime quattro stagioni, cioè dal 2021 al 2025.

Su Facebook invece lo annunciano con un’immagine ritraente un collage di foto d’archivio del campionato di calcio femminile e la frase «We all rise with more eyes», che dà anche il titolo ad un video caricato sul loro canale YouTube, che esplicita con maggiori immagini il messaggio che vuole lanciare questa importante novità: «per far sì che tutto il mondo ci veda». Il video è un cortometraggio diretto dalla pluripremiata regista Alyssa Boni, con il doppiaggio della rapper britannica Flohio.

Cosa implica l’accordo con YouTube

La partnership implica la trasmissione di tutte le 61 partite delle prossime due stagioni su Dazn dalla fase a gironi fino alla finale e gratuitamente sul loro canale YouTube. Per le ultime due stagioni, 2023-2025, invece tutte le 61 partite verranno trasmesse su Dazn ma solo 19 di esse saranno disponibili sul canale YouTube, piattaforma nella quale debuttano con il loro canale proprio in occasione di quest’annuncio, che definiscono globale.

Il calcio femminile verso platee più ampie

La decisione della Uefa rientra sicuramente tra quei passi avanti che le grandi aziende intendono compiere per agire con la propria singola azione in un mondo che si evolve, cresce ed eguaglia sempre più l’universo femminile e quello maschile.

James Rushton, Co-CEO di Dazn Group, ricorda come la piattaforma stata fondata con l’obiettivo di rendere gli sport premium più accessibili e – domanda retoricamente Rushton – «cosa c’è di più accessibile che centralizzare i diritti per la prima volta rendendo disponibili gratuitamente tutte le partite su YouTube?». Aggiunge poi fiducioso che «da un giorno all’altro, questo renderà il calcio femminile più facile da guardare in tutto il mondo».

Per parte YouTube interviene invece Cécile Frot-Coutaz, Head of EMEA, che, in seguito a questa partnership, dichiara come la piattaforma per eccellenza per la fruizione di video sarà un terreno importante a fornire nuovi modi per aiutare il campionato di calcio femminile ad essere visibile ai fan di tutto il mondo.

Quella compiuta quest’oggi è una mossa pionieristica e – per dirla alla Armstrong – costituisce un piccolo passo per queste piattaforme, ma un grande passo per l’umanità e, nello specifico, per il calcio femminile.