Sky ha abbassato il prezzo del “pacchetto calcio”

La mossa era inevitabile. Il non aver conquistato i diritti per la trasmissione dei match di Serie A del triennio 2021-2024 ha costretto l’emittente satellitare a rimodulare la propria offerta in vista della prossima stagione e, soprattutto, a ridurre il costo del pacchetto Sky calcio per i suoi clienti. La modifica entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° ottobre, mentre i mesi di luglio, agosto e settembre sono già stati scontati dal costo totale dell’abbonamento, come comunicato dall’azienda in precedenza.

«Dal 1° ottobre il costo di Sky Calcio scende automaticamente a 5€ al mese. Inoltre, se scegli Sky Calcio, dal 1 luglio al 30 settembre 2021 il costo di Sky Calcio è azzerato», si legge nelle news pubblicata sul sito dell’emittente satellitare. Ovviamente, il tentativo è quello di mostrare una forza che è andata perduta con la mancata conquista dei diritti televisivi per le prossime tre stagioni di Serie A. Infatti, in quel comunicato ai clienti si fa riferimento a tutto quel che si potrà vedere sottoscrivendo l’abbonamento al pacchetto calcio (da sommare a quello base, come da vincolo contrattuale).

Sky Calcio, il pacchetto si abbassa a soli 5 euro al mese

E dalla prossima – imminente – stagione i clienti Sky potranno vedere solamente 3 partite su 7 (e non in esclusiva, dato che Dazn ne trasmetterà 10 su 10) per ogni singola giornata del campionato di Serie A. Poi c’è la Serie B (di cui ha ottenuto i diritti televisivi, in precedenza nelle mani di Dazn) e alcuni match di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Tutto questo costerà non più 15 euro al mese come accadeva fino al mese scorso, ma solamente 5 euro (sia per gli abbonati via satellite che per quelli via digitale terrestre).

Infine c’è un’altra indicazione fondamentale per tutti i clienti Sky che non vogliono più essere abbonati alla tv satellitare: «Inoltre, ti anticipiamo che, nei primi 15 giorni di luglio 2021, ti invieremo comunicazione a seguito della quale potrai, se vorrai, recedere gratuitamente (cioè senza né costi né spese, anche se hai promozioni attive) dall’abbonamento Sky inclusivo di Sky Calcio, secondo le modalità e i tempi che troverai descritti nella stessa comunicazione e su questo sito».