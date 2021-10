Endemol si scusa per le parole «imbecilli e cerebrolesi» colte dal pubblico in un fuori onda del GF Vip

Un fuori onda del Grande Fratello Vip aveva fatto discutere molto l’audience social del programma. In modo particolare, nel corso di una diretta, a causa di un errore è stato mandato in onda l’audio di qualcuno che – rivolgendosi a persone non meglio identificate – parlava di una «massa di imbecilli e cerebrolesi» e concludeva la sua frase con «c***i loro». Per questo inconveniente, Endemolm Shine Italy – la società di produzione del Grande Fratello – ha chiesto scusa, dando anche qualche elemento di contesto sulla frase che si è sentita.

Regia: “una massa di imbecilli, cerebrolesi… caz*i loro” AIUTO COSA È SUCCESSO MI SENTO MALISSIMO #GFVIP pic.twitter.com/wG1UYFxwxB — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 4, 2021

Fuorionda Grande Fratello Vip, le scuse di Endemol

Sull’account Twitter ufficiale dell’azienda, infatti, compare questo breve statement:

La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili. — Endemol Shine Italy (@EndemolShineIT) October 6, 2021

Le frasi sono state definite “inopportune e ingiustificabili”, ma nella dichiarazione viene fugata una teoria che – in rete – si era particolarmente diffusa: ovvero che queste definizioni fossero rivolte ai concorrenti, personaggi del mondo dello spettacolo che, per un periodo di tempo più o meno lungo, accettano di mettersi a nudo sotto ai riflettori del reality più longevo d’Italia.

La definizione di “cerebrolesi”, in particolare, è stata profondamente scorretta, tanto da provocare la reazione dell’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio, autore di una lettera aperta ad Alfonso Signorini: «Voglio ricordare, a coloro che non sanno, che le celebrolesioni sono conseguenze patologiche di malattie o traumi che nulla hanno a che fare con la stupidità e l’ignoranza delle persone – ha scritto -. Ora vorrei che il conduttore, Alfonso Signorini, spiegasse in diretta a tutti gli italiani che seguono il programma, e non solo, cosa sia accaduto e quale provvedimento, ovviamente disciplinare, venga fatto nei confronti degli autori stessi (come viene fatto per i concorrenti che si macchiano di atteggiamenti o frasi inopportune bestemmia, offesa a fondo razionale o di genere). Firmato Giuseppe Campoccio, un celebroleso». Il messaggio di scuse, nel frattempo, è arrivato.