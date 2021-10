Calenda e i tweet con più interazioni (che non coincidono con i risultati degli exit poll)

È ancora troppo presto, forse, per dare delle indicazioni decisive sui risultati delle elezioni amministrative. Ma sicuramente una cosa si può dire. Il social network più politico di tutti, quello per gli addetti ai lavori, quello che ha da sempre rappresentato la temperatura di politici e giornalisti – ovvero Twitter – non ha alcuna corrispondenza con la realtà, nemmeno vaga e lontana. Forse, però, non c’era bisogno delle amministrative 2021 per capirlo. In ogni caso, c’è un dato più significativo di altri che riguarda Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma. Su Twitter, sembrava il favorito numero uno. In base agli exit poll, invece, dovrà accontentarsi di contendere il podio a Virginia Raggi.

Calenda su Twitter vs Calenda agli exit poll

Ecco i risultati degli exit-poll per quanto riguarda il comune di Roma. Al ballottaggio – stando così le cose – andranno Michetti e Gualtieri (centrodestra e centrosinistra) e saranno loro a contendersi lo scranno più alto del Campidoglio. Carlo Calenda, invece, secondo i sondaggi di YouTrend per Sky, si è fermato in una forbice compresa tra il 18 e il 22%.

Un risultato completamente opposto rispetto alle rilevazioni condotte dallo stesso istituto di statistica e rilevazione su Twitter. Sempre YouTrend aveva fatto un’analisi sui tweet pubblicati dai candidati alle amministrative in tutta Italia con maggiori interazioni negli ultimi tre mesi. Dei primi 100 tweet con i risultati migliori, ben 89 appartenevano a Calenda. Il leader di Azione, tra l’altro, ha firmato tutti e 17 i tweet primi in classifica. Solo un tweet apparteneva a Beppe Sala (il candidato di Milano che, probabilmente, sarà riconfermato a Palazzo Marino dopo il primo turno), mentre gli altri 10 erano stati firmati da Virginia Raggi (anche lei fuori dai ballottaggi a Roma, secondo gli exit poll).

Del resto, si tratta soltanto dell’ennesima conferma. Matteo Renzi è uno dei politici italiani con più followers su Twitter. Ma lui stesso ha avuto modo di scherzare, recentemente, sulla corrispondenza di questo dato con la realtà dei consensi nazionali di Italia Viva.