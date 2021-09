Per il sito ufficiale del comune di Roma, le elezioni si svolgeranno «il 2 e il 3 ottobre»

Nella pagina dedicata alle istruzioni per il trasporto al seggio per le persone disabili, è stata sbagliata l'unica cosa impossibile da sbagliare

L’unica cosa che non poteva essere davvero sbagliata sul sito ufficiale del comune di Roma è stata effettivamente sbagliata. Sul portale del comune, infatti, è stata indicata come data delle elezioni quella del 2-3 ottobre, invece che quella ormai stabilita dal decreto legge firmato dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ormai il 3 agosto 2021 (alcuni rumors erano stati registrati già negli ultimi giorni di luglio). Una gaffe incredibile, a corredo delle istruzioni sul trasporto al seggio per le persone disabili. Ovviamente, questo errore non è passato inosservato, anche perché sul portale del comune l’annuncio è stato attivo per circa 24 ore, prima di essere rimosso questa mattina. La pagina del Comune di Roma incriminata al momento è vuota, anche se su Google continua a resistere l’anteprima di ricerca che contiene ancora l’errore.

Data elezioni sbagliata a Roma: cosa resta su Google

Insomma, la rimozione del contenuto è stata effettuata, non la deindicizzazione (che è un processo normalmente più lungo e che può aver bisogno anche di qualche ora). Per questo motivo, intorno alle 13 del 25 settembre c’è ancora qualche traccia della clamorosa gaffe del comune di Roma che ha sbagliato la data delle elezioni amministrative.

Ovviamente, l’errore è subito entrato nel flusso della campagna elettorale, con i diversi candidati (o esponenti di partiti contrapposti a Virginia Raggi, attuale sindaco della Capitale) che hanno approfittato della gaffe per tweet e post ironici sui social network. C’è l’excusatio non petita di Nicola Zingaretti:

Il Comune ha sbagliato sul sito la data delle elezioni per le amministrative. A scanso di equivoci: non è colpa della Regione, io non c’entro niente. Comunque si vota il 3 e 4 ottobre. 😂 pic.twitter.com/yq6aiOSIAP — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 25, 2021

C’è, ovviamente, la marcia indietro di Carlo Calenda che sempre oggi aveva fatto i complimenti a Virginia Raggi per la mise da “centurione” che era stata postata da Beppe Grillo questa mattina:

.⁦@virginiaraggi⁩ ti avevo appena fatto un complimento su mise centurione e mi cadi sulla data delle elezioni!!!!! pic.twitter.com/jfOTodSGy3 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 25, 2021

L’annuncio con la data sbagliata per le elezioni comunali a Roma doveva contenere le istruzioni per il trasporto ai seggi delle persone diversamente abili. Una serie di best practices per l’accesso alle urne per tutti i cittadini della Capitale, un servizio utile (che va ripristinato al più presto per dar modo ai diversamente abili di poter capire effettivamente come accedere al seggio). Al momento, l’indicazione in pagina è una vera e propria beffa: dopo uno spazio bianco, il sito web del comune di Roma chiede all’ignaro navigatore se le informazioni contenute siano state utili. Lasciamo a voi la risposta.