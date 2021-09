Sembrerebbe un contenuto tipico di account come Welcome to Favelas e invece e l'ultima mossa di propaganda di Salvini a nove giorni dalle comunali di Milano

Sembra il profilo Instagram di Welcome to Favelas ma è quello di Matteo Salvini

No, non è uno degli account social di Weolcome to Favelas. Si tratta dell’account Instagram Salvini. Nella giornata in cui dei canali social della Lega si è già ampiamente parlato visto l’addio di Luca Morisi, che ha lasciato il timone, l’account Instagram di Matteo Salvini ha pubblicato – nel primo pomeriggio – un video che ritrae un uomo che pratica autoerotismo seduto sulla panchina di un parco a Milano.

L’evitablissimo video dell’uomo sulla panchina pubblicato sull’Instagram Salvini

Il video, che abbiamo deciso di non embeddare nell’articolo, è evidentemente una delle ultime cartucce sparate da Salvini a una settimana dal voto comunale che coinvolgerà molte grandi città in Italia, comprese Milano e Roma. «SCHIFO ASSOLUTO, DAVANTI AI BAMBINI E IN PIENO GIORNO😱 – si legge nel copy del post, alludendo al fatto che dal luogo dove la donna che si sente parlare riprende la scena è presente un bambino, la cui voce si sente forte e chiara – La Milano di Sala, in pieno centro, fra mamme e bambini che vorrebbero giocare tranquilli ai giardini di Largo Marinai d’Italia, a pochi minuti dal Duomo e dall’ufficio del sindaco.»

«Non è questa la Milano che vogliamo, basta! – conclude il post IG di Salvini – Avanti futuro.#3e4ottobrevotoLega». La scelta di condividere questo video – che sia opera del nuovo responsabile dei social e che sia stato inserito nella programmazione social prevista prima delle elezioni da Luca Morisi – è discutibile. Chi vive nelle grandi città è perfettamente consapevole – soprattutto se sono episodi che avvengono con regolarità – di situazioni come quella che si vede nel video.

Dov’è la necessità di pubblicare su un social – sul quale sono presenti, tra l’altro, anche tanti dei bambini che il leader del Carroccio vorrebbe difendere – un contenuto del genere? Considerato che mancano ancora nove giorni alla prima data utile per votare c’è da sperare che Salvini e il suo team di comunicazione ricordino che, oltre agli elettori che desiderano strappare a Sala, su Instagram ci sono tanti minorenni che andrebbero protetti – tanto per cominciare – con un reale avviso di contenuto sensibile. Da notare, infatti, come sia presente la dicitura contenuto sensibile con tanto di emoji ad accompagnare la scritta ma della possibilità di cliccare per vedere il video non ci sia alcuna traccia.

Intanto arrivano già le prime reazioni alla discutibile scelta social di Salvini.

