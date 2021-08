I 4 follow di Michetti su Instagram: i tre leader del centrodestra e Damiano Er Faina

Le persone seguite dal candidato sindaco di Roma per il centrodestra sono quasi un manifesto programmatico

A volte, anche un piccolo indizio sui social network nasconde dichiarazioni programmatiche, ispirazioni e aspirazioni, soprattutto quando si parla di politici. Basta andare sulla neonata pagina Instagram di Enrico Michetti, il candidato sindaco di Roma appoggiato da tutta la coalizione di centrodestra. Michetti su Instagram ha poco più di 2500 followers (effetti di un account aperto in tutta fretta il 18 giugno scorso, dopo l’annuncio della sua candidatura per il centrodestra) e soltanto 4 utenti seguiti. E qui c’è la sorpresa.

LEGGI ANCHE > Simonetta Matone, primo stop in campagna elettorale: cancellata la pagina Wikipedia

Michetti su Instagram segue Salvini, Berlusconi, Meloni ed Er Faina

Infatti, tra le 4 persone che Michetti segue su Instagram (il numero esiguo agevola la ricerca e ne rende ancora più rumoroso il risultato) ci sono i tre leader del centrodestra (Salvini, Meloni e Berlusconi). Assolutamente normale per una persona che è stata appoggiata dall’intera coalizione che spazia da Forza Italia alla Lega, passando per Fratelli d’Italia. Il quarto incomodo, però, diventa Damiano Er Faina, anche lui seguito da Michetti su Instagram. Una scelta piuttosto curiosa: se è vero che Er Faina ha più volte – nel corso di questa campagna elettorale per la Capitale – fatto da ago della bilancia (da ricordare i botta e risposta con Carlo Calenda), è pur vero che l’interrogativo sul perché un candidato sindaco di Roma – tra i suoi 4 account “ispiratori” su Instagram – debba annoverare quello di un opinionista da social network, con qualche apparizione televisiva (Temptation Island).

Sicuramente, il suo peso social (da influencer e da ideatore di nuovi format, anche su Twitch, legati ad esempio al calciomercato) ha determinato un avvicinamento di Michetti. Ma il peso che Er Faina sta avendo sulle elezioni romane sembra davvero una sorta di anomalia rispetto al passato. Il confronto con Calenda, si diceva, ma anche alcuni suoi interventi nei talk-show politici prima della chiusura estiva (a Piazzapulita affermò di voler votare Meloni – che appoggia Michetti, ora – ma che nessun sindaco potrà mai risolvere i tanti problemi della Capitale): il centro e il centrodestra sembrano essere attratti dalle lusinghe social di Er Faina (al secolo, Damiano Coccia). Lo ritengono “pesante” dal punto di vista dell’opinione pubblica romana?