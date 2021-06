Simonetta Matone, primo stop in campagna elettorale: cancellata la pagina di Wikipedia

Roma non è stata costruita in un giorno. Ma nemmeno una pagina di Wikipedia. Ieri, infatti, dopo l’annuncio delle candidature del centrodestra a Roma, i cittadini hanno iniziato a chiedersi chi fosse Simonetta Matone, la vicesindaca nel ticket insieme al candidato primo cittadino Enrico Michetti. Chi è Simonetta Matone, allora? Occorre dire che, in realtà, il web è pieno di riferimenti al sostituto procuratore generale della corte d’Appello di Roma, visto il suo curriculum di tutto rispetto e la sua presenza anche piuttosto importante a livello mediatico, dal momento che è stata spesso consultata da Bruno Vespa per interventi a Porta a Porta. Ma Wikipedia non tiene conto di tutto ciò. E noi di Giornalettismo – come potete leggere di seguito – lo sappiamo bene.

Chi è Simonetta Matone e l’epopea della sua pagina Wikipedia

In vista del suo annuncio, infatti – come è stato riportato correttamente dalla testata Leggo già nella giornata di ieri -, sul web è comparsa una pagina di Wikipedia che, tuttavia, oggi è stata cancellata. Al momento, quello che si vede, è soltanto l’anteprima che specifica la motivazione in base alla quale il team di volontari che si occupa della stesura dei lemmi di Wikipedia ha deciso di eliminare la voce.

Attualmente, la rimozione è legata alla violazione di copyright perché – in seguito a diverse modifiche della pagina – chi aveva pensato di realizzare la voce di Wikipedia della candidata vicesindaco di Roma aveva preso degli estratti sin troppo corposi dal sito Sardegnareporter e dall’Enciclopedia delle donne che, ancora oggi, risultano essere i due articoli indicizzati meglio a proposito della biografia del futuro volto civico del centrodestra per le elezioni romane dell’autunno 2021.

Il tentativo di aggiungere queste “fonti” al testo sulla bio di Simonetta Matone è stato fatto per aumentare l’autorevolezza della pagina Wikipedia. Nel corso della giornata di ieri, infatti, più volte la pagina era stata segnalata perché priva di collegamenti in entrata da altre voci di Wikipedia, perché scarna a livello di fonti bibliografiche di riferimento, perché presenta elementi che ne mettevano in dubbio la neutralità (la voce, infatti, era stata definita curriculare o agiografica).

Insomma, un social media manager e un comunicatore politico dovrebbe sapere molto bene che un lemma di Wikipedia non si mette insieme in un solo giorno. Occorrono, infatti, una serie di elementi di supporto alla pagina che possano legittimare la presenza di quella voce sull’enciclopedia online. Non basta essere famosi per qualche motivo o avere una lunga storia alle spalle per poter entrare a far parte della schiera degli eletti. Bisogna che siano terze persone a compilare la pagina di un personaggio (non certo il proprio team elettorale, ad esempio) e che lo si faccia aggiungendo molte note, molti riferimenti esterni e interni. Non un’azione che si può costruire all’ultimo momento. La costruzione della pagina Wikipedia di Simonetta Matone, forse, la dice lunga sulla pianificazione della candidatura per Roma da parte del centrodestra.

Foto IPP/Scaramuzzino Roma