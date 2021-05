Durante l’Eurovision Wikipedia ha bloccato la pagina di San Marino per evitare atti di vandalismo

Wikipedia ha impedito la modifica della voce "San Marino" in via preventiva visto quanto è accaduto in altri anni durante l'Eurovision

Una vera e propria battaglia all’ultimo intervento web, quella degli Eurovision 2021. Tra Chiara Ferragni e Fedez che hanno fatto appello social ai follower europei affinché votassero i Måneskin e la bufala su Damiano che avrebbe assunto cocaina in diretta, c’è un altro accadimento web degno di nota. Durante la finale degli Eurovision 2021 di ieri sera, infatti, la pagina Wikipedia San Marino bloccata – o meglio, protetta – per evitare che le persone andassero, sulla base delle scaramucce e delle lotte tra paesi, a modificare in maniera volgare o inappropriata la voce dell’enciclopedia online.

Mi segnala @matheusagaso che la pagina Wikipedia di San Marino è bloccata per evitare vandalismi #Eurovision pic.twitter.com/bNSFPQdlGD — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) May 22, 2021

Pagina Wikipedia San Marino bloccata durante l’Eurovision

Un po’ come durante le competizioni calcistiche – si vedano gli Europei e i Mondiali – le persone si polarizzano e riemergono le varie scaramucce, dalle guerre alle competizioni sportive degli ultimi anni, che inondando i social. Così come in questo momento l’Italia si sta beffando della Francia per quel secondo posto della loro canzone, ricordando quando arrivarono secondi nei Mondiali 2006, ogni anno – durante gli Eurovision – gli italiano andavano a “vandalizzare” la pagina Wikipedia San Marino per punirli del fatto che non votassero mai l’Italia.

Wikipedia ha deciso, stavolta, di correre ai ripari e ha reso impossibile la modifica della voce Wikipedia di San Marino e anche, a quanto pare, quella dell’Italia.

Anche la pagina Italia è bloccata pic.twitter.com/ygE4KNs3Wf — Di e Ghito (@Dieghitoos) May 22, 2021

Nella serata di ieri andando sulla pagina di San Marino ci si ritrovava nell’impossibilità di modificarla poiché “Pagina protetta”. Questo vuol dire – come spiega Wikipedia stessa – che si tratta di «una pagina dove agli utenti normali sono impedite le operazioni di modifica e/o di spostamento. Questo meccanismo scatta quando «le pagine possono essere protette perché sono state ripetutamente prese di mira con atti di vandalismo o spostate in cattivi titoli, o dove si ritiene che atti di vandalismo o di pagina avrebbero avuto un impatto insolitamente grave».

La pagina Wikipedia di San Marino vandalizzata durante gli Eurovision negli anni

Per capire di che cosa stiamo parlando basta farsi un giro su Twitter inserendo le parole chiave “San Marino Wikipedia”. Sono tantissimi i nostalgici che stanno ripercorrendo le assurde modifiche degli anni scorsi, in occasione di ogni finale, ai danni del piccolo stato nel centro-Nord della penisola italiana. Sotto vediamo qualche esempio raccolto appositamente sui social.