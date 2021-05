No, non è vero che i vaccinati non possono donare il sangue

Ancora una volta dobbiamo fare i conti con l’ennesima, stancante, monotona e ripetitiva bufala che sta circolando in rete nelle ultime ore. Questa volta l’ignoranza collettiva delle persone che credono a queste sciocchezze parte da un post pubblicato sui social e che ha come obiettivo screditare il vaccino anti-Covid 19. Secondo tale bufala, ai vaccinati sarebbe preclusa la possibilità di donare il sangue.

In uno dei post pubblicati sui social si legge: “La Croce Rossa americana: i vaccinati non possono donare il sangue, perché il vaccino distrugge completamente i loro anticorpi naturali. Lo avevamo anticipato con i nostri studi, ora la conferma ufficiale”. Nulla di più falso. E a conferma di ciò, è sufficiente risalire alla fonte, e cioè la American Red Cross. In una nota pubblicata lo scorso 24 febbraio, si legge: “Poiché i vaccini Covid-19 vengono distribuiti negli Stati Uniti, cosa significa questo per i donatori di sangue? Ottime notizie: se ricevi il vaccino puoi comunque donare sangue, piastrine e plasma AB Elite! La donazione del sangue è essenziale per aiutare a salvare vite umane e sostenere gli sforzi di coloro che sono in prima linea nella pandemia”. Poi, la Croca Rossa specifica anche che possono donare il sangue tutti i cittadini che abbiano ricevuto un vaccino approvato dalla Food and Drugs Administrarion (FDA), che al momento della donazione si sentono bene e che non accusano sintomi da Covid-19.

I vaccini attualmente autorizzati negli Stati Uniti sono Johnson&Johnson, Moderna e Pfizer. All’origine di questa ennesima bufala fantozziana, un video comparso su Tik Tok in cui un ragazzo racconta che una dipendente della Croce Rossa gli avrebbe sconsigliato il vaccino perché ciò gli avrebbe impedito di donare il sangue. Nessuna prova, ovviamente, ma la conclusione più condivisa è: “Lo dicono quelli della Croce Rossa, ascoltiamoli e non vacciniamoci”.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]