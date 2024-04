La confusione su X che sta “regalando” le spunte blu anche ai non abbonati

C’è chi non ha capito quel che stava accadendo. C’è chi si è lanciato in voli pindarici raccontando una realtà che – almeno per il momento – non è prevista. C’è chi ha omesso una parte del messaggio di annuncio, rendendo ancor più confusa la situazione e la percezione sull’ultima iniziativa intrapresa da Elon Musk. Parliamo delle novità che riguardano la spunta blu su X che, fino a questo momento, era riservata solamente a chi sottoscriveva un abbonamento. Ora il paradigma sta cambiando, ma non come alcune testate italiane lo hanno raccontato.

Al netto del fatto che oramai il simbolo della spunta blu su X sia completamente privo di valore (trattandosi, fino a oggi, di una rappresentazione grafica che “premia” chi versa un obolo mensile o annuale alla piattaforma per usufruire di più servizi rispetto agli altri), è molto curioso capire come parte della stampa italiana abbia completamente frainteso – almeno nei titoli – l’entità e la modalità dell’azione voluta da Elon Musk.

Per fare un esempio tangibile di ciò di cui stiamo parlando, prendiamo l’articolo del quotidiano La Repubblica su questa notizia.

«Musk ci ripensa e all’improvviso su X torna la spunta blu gratis per i vip». Leggendo questo titolo, sembra che una personalità molto famosa che apre oggi un suo profilo su X, avrà di default un account con spunta blu e le funzioni riservate agli abbonati. E a rendere ancora più confusa questa situazione ci ha pensato anche l’Agenzia Ansa.

«Torna spunta blu gratuita per profili X con oltre 2500 follower». Un concetto a cui, nel sottotitolo, si aggiungono altri due dettagli: «Solo per le personalità. Musk abbandona il servizio a pagamento». Ma è veramente così? La Repubblica e Ansa hanno descritto correttamente la decisione presa da Elon Musk? Non proprio.

Perché il messaggio con cui il numero uno di X, attraverso la sua piattaforma, ha annunciato il nuovo paradigma per l’assegnazione delle spunte blu dice ben altro. Non parla di “personalità”, non parla di “Vip” e non parla di Musk che abbandona il servizio a pagamento.

based on all the confused tweets i’m seeing, it looks like Twitter / X is starting to really ramp up the roll out of this now

if you suddenly have a blue checkmark even though you’re not paying for one, this is why: pic.twitter.com/T1XaBEeGgn

— Matt Binder (@MattBinder) April 3, 2024