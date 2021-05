L’Eurovision come Sanremo, anche stavolta Chiara Ferragni ha mosso il voto popolare

Ci risiamo. Chiara Ferragni ha bissato quanto fatto a Sanremo. Nella serata di ieri si è tenuto a Rotterdam l’Eurovision Song Contest, gara internazionale annuale a cui partecipano i membri dell’Unione Europea di radiodiffusione e che quest’anno – come ogni volta – ha visto gareggiare per l’Italia il vincitore di Sanremo. I Måneskin hanno gareggiato insieme ad altri venticinque paesi e, alla fine, il premio lo ha portato a casa il gruppo di giovanissimi italiani. Hanno fatto discutere – seppure la questione risulti leggermente differente – gli appelli di Chiara Ferragni e Fedez a votare per i rivali del rapper a Sanremo.



Måneskin vincono l’Eurovision

L’Italia non vinceva dal 1990 e gli influencer che tutto possono ci hanno dimostrato, ancora una volta, il potere dei social. I Måneskin nella classifica delle giurie nazionali – che nella gara vale il 50% dei voti – erano quarti con 206 punti dietro Svizzera (267), Francia (248) e Malta (208). Una volta sommati i voti del popolo – ovvero il televoto da tutto Europa tranne che da parte del paese ospite dell’evento – c’è stato il ribaltone: Italia vince l’Eurovision 2021 con 524 punti.

Ferragni Måneskin, l’intervento su Instagram

Nella classifica delle giurie nazionali, che vale il 50% del voto finale, l’Italia era quarta. A ribaltare le sorti del gioco è stato il “voto popolare”, influenzati dall’appello di Chiara Ferragni ai propri follower europei perché votassero i Måneskin. Anche Fedez ci ha messo del suo, invitando la moglie – tramite le sue storie – non solo a sostenere i Måneskin ma a «fare di più».

L’impatto decisivo di quanto fatto da Chiara Ferragni e da Fedez sui loro profili social – raggiungendo ben più di 30 milioni di persone è stato sicuramente di rilievo. Quei 30 milioni, ovviamente, non sono tutti europei e non hanno tutti votato, però tutto questo spazio nelle stories dei due influencer ha sicuramente catalizzato l’attenzione non solo sull’evento ma anche sui candidati che sostenevano – i Måneskin, appunto -. Che si portano a casa una fantastica vittoria che, oggi, viene stra celebrata da tutti sui social.

Meccanismo di voto Eurovision

Sulla classifica finale dell’Eurovision pesano, come da regolamento, per il 50% il voto delle giurie nazionali e per il 50% il televoto. Partiamo dal presupposto che – banalmente – in ogni paese non è possibile, tramite televoto, assegnare più punteggio alla propria canzone in gara. La giuria nazionale assegna il proprio voto sotto forma di punteggio – 12 punti alla canzone che vuole vedere prima e, a scendere, sempre meno punti assegnati -. Questa classifica viene poi sommata a quella ottenuta tramite televoto così da vedere in cima alla lista, alla fine, il paese che ha preso più voti equamente distribuiti – per importanza e peso – tra giuria nazionale e popolazione..

