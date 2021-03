Perché gli appelli della super influencer Ferragni non sono bastati a Fedez per vincere Sanremo

Anche Sanremo 2021 è giunto al termine e a portare a casa il premio sono stati i Maneskin. Nella serata finale di Sanremo, quella determinata prima dal televoto e poi – per la scelta delle posizioni dei tre sul podio – dalla somma di televoto, giuria demoscopica e sala stampa a spuntarla sono stati al secondo posto Francesca Michielin e Fedez e al terzo Ermal Meta. Michielin e Fedez con quel secondo posto hanno letteralmente scalato le classifiche delle serate precedenti che, come vedremo a breve, non li hanno mai visti arrivare tra i primi tre. Parallelamente Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ha seguito il festival e – quando è stato il momento – ha chiamato all’appello i suoi follower per far sì che votassero sia nella prima fase – quella per determinare il podio – che nella seconda. Questo comportamento ha generato una polemica Fedez Francesca Michielin Sanremo.

LEGGI ANCHE >>> La vetrina di Sanremo ‘occupata’ dagli spot delle piattaforme in streaming

Fedez Francsca Michielin Sanremo classifiche: le posizioni nel corso delle serate

Prima di entrare nel merito di una riflessione social su questo Sanremo 2021 vediamo il percorso fatto da Fedez e Francesca Michielin nel corso delle cinque serate che li hanno visti tra i protagonisti dell’Ariston. Nella prima serata, quando il voto è stato affidato alla giuria demoscopica, Michielin e Fedez erano quarti. Arrivati alla seconda serata non sono entrati nella prima metà della classifica ma, complice il risultato della prima serata, sono arrivati settimi in quella generale provvisoria. Si arriva alla terza serata e, con il voto affidato all’orchestra, arrivano al ventunesimo posto uscendo così dalla top 10 della classifica generale provvisoria. Quarta serata e, grazie al voto della sala stampa, arrivano undicesimi in classifica rimanendo però sempre fuori dalla top 10 provvisoria. Si arriva all’ultima serata e – in parte grazie all’appello di Chiara Ferragni – Fedez e Francesca Michielin sono sul podio e, infine, arrivano secondi.

Di lá, Chiara Ferragni ha già fatto 6 stories con codice e numero per televotare FedezMichielin. Ha 22,7 milioni di follower. Sarà interessante a fine serata capire se avrà prodotto effetti sulla classifica. — Marianna Aprile (@mariannaaprile) March 6, 2021

L’influenza Chiara Ferragni voto finale Sanremo

Comunque Michielin-Fedez sono saliti di 14 posizioni da ieri (verosimilmente per il televoto, o pensiamo che li abbiano stravotati in sala stampa?) e poi al televoto della finale… hanno preso metà dei voti dei Maneskin 🤔#Sanremo2021 pic.twitter.com/cVozXVCz3U — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) March 7, 2021

Che l’attività di inflencer di Chiara Ferragni abbia influenzato l’esito finale è palese. Una serie di riflessioni si sono susseguite sui social anche da parte di esperti – come YouTrend – che hanno analizzato la questione. La riflessione di Lorenzo Pregliasco sottolinea, giustamente, come al televoto finale Fedez e Michielin abbiano preso la metà dei voti dei primi in classifica, i Maneskin. Vista la risalita di ben 14 posizioni rispetto alla classifica del giorni prima è evidente che l’influenza della Ferragni sia stata determinante per la risalita, non sufficiente per farli arrivare primi ma comunque abbastanza per un secondo posto Sanremo 2021.

Gli appelli di Chiara Ferragni tramite le stories Instagram

Come si vede dal profilo Instagram, Chiara Ferragni ha supportato il marito. Oltre a varie storie con il piccolo Leone che dice di votare il padre e quelle con i cartonati di Fedez e Michielin c’è stato per due volte un appello diretto. In un primo momento della serata di ieri, per farli arrivare sul podio tra i tre super finalisti, e poi anche durante la votazione finale – quella per decretare i vincitori di Sanremo 2021 così suddivisa: televoto (34%), giuria demoscopica (33%) e sala stampa (33%) con i voti precedenti completamente azzerati. Al primo appello – che adesso non compare più in seguito alle polemiche nate per il gesto della Ferragni – ci sarà probabilmente stata una risposta di massa da parte dei follower della Ferragni, azione che ha permesso alla coppia in gara di risalire di moltissimo rispetto alla serata precedente. Al secondo appello, quello per decretare il vincitore di Sanremo abbondantemente dopo la mezzanotte e solo al 34% dal televoto, da casa Fedez e Michielin hanno preso la metà dei voti dei Maneskin.

Polemica per gli appelli di Chiara Ferragni Sanremo

Già a partire dai social e dalle testate giornalistiche questa notte la polemica si è sollevata. Quell’appello a 23 milioni di follower – anche considerato che moltissimi sono stranieri – ha sicuramente avuto un peso nell’esito della serata finale di Sanremo 2021. Dal profilo della Ferragni è scomparso il primo appello, probabilmente in seguito alla nascita di queste polemiche. Nel dibattito è intervenuto – oltre ai tanti utenti su Twitter – anche il Codacons: «Il regolamento del festival prevede la par condicio per tutti gli artisti in gara, e se questa viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la stessa classifica rischia di essere annullata». Il riferimento è a quel «bacino di utenza di 23 milioni di follower per favorire un artista a discapito degli altri potrebbe determinare una violazione sia del regolamento del festival che delle delibere Agcom, ed in tal senso, in caso di votazioni anomale attraverso il televoto il Codacons avvierà le dovute azioni legale per annullare la classifica finale di Sanremo 2021».