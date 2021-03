No, il numero dei tatuaggi di Fedez non lo sappiamo, ma possiamo dirvi a che età ha fatto il primo

Fedez è diventato celebre come rapper e la sua popolarità su Instagram e nel mondo dello spettacolo e di internet è diventata ancora più rilevante quando si è legato a Chiara Ferragni, la prima e più nota influencer italiana nel mondo. Questa sera il rapper milanese fara il suo debutto a Sanremo insieme a Francesca Michielin. Fedez è nato nel 1989 e attualmente ha 31 anni. Il rapper milanese, famoso per essere uno dei quattro giudici di X Factor e per una serie di singoli di successo che hanno letteralmente colonizzato le scalette radiofoniche, ha infilato una serie di ottimi risultati. Dal momento che il cantante è riuscito a imporsi sulla scena musicale e dello showbiz italiani fino a quando è diventato marito di Chiara Ferragni e genitore, insieme a lei, di due bambini – Leone il primo, la secondogenita è in arrivo – ecco qualcosa che forse ancora non sapete di lui.

Le dieci cose che ancora non sai di Fedez

Tra passato e presente, vediamo le 10 cose su Fedez che anche chi lo segue dai suoi albori e ha ben pochi dubbi rimasti su di lui potrebbe essersi perso.

1. Fedez, il vero nome

Il nome completo di Fedez è Federico Leonardo Lucia. È nato a Milano il 15 ottobre 1989, ma è cresciuto a Buccinasco, piccolo comune alle porte della città. È qui che comincia, fin da giovanissimo, a entrare nella scena rap milanese.

2. Il rapper da piccolo

Fedez è da sempre molto attivo sui social: sul suo account Instagram, che conta attualmente 11,6 milioni di follower, il rapper ha pubblicato più di tremila fotografie, comprese alcune che lo ritraevano da bambino. Ed ecco come appariva Fedez da piccolo: molto diverso da come lo conosciamo noi ora.

3. Cosa ha studiato?

In diverse interviste, Fedez ha raccontato più volte di aver interrotto gli studi: era iscritto al liceo artistico per via della sua naturale inclinazione al disegno, ma ha confessato di aver perso l’entusiasmo «dopo aver scoperto che c’erano molte altre persone più brave di me». Ma è proprio a scuola che si avvicina al rap: grazie a un’iniziativa scolastica chiamata “la giornata dell’arte” il giovane Fedez assiste a una “battaglia” di freestyle. A quel punto la sua carriera artistica era pronta per cominciare. Nonostante questo, Fedez ha sottolineato l’importanza dello studio perché «io sono uno dei pochi fortunati che ce l’ha fatta, ma non tutti ci riescono».

4. Gli inizi della sua carriera

Il primo EP di Fedez risale al 2006: nel 2008 arriva alle finali del Piemonte del concorso Tecniche Perfette, riservato ai rapper dediti al freestyle. Su YouTube si trovano diversi video delle “battle” a cui ha partecipato Fedez, tra cui questo:



5. Fedez, il successo

Fedez non ha mai fatto mistero di dovere gran parte del suo successo a YouTube: nei primi tempi, infatti, il rapper si è fatto conoscere soprattutto sul web, producendo da solo i suoi video e mettendoli online sul suo canale. Questo gli ha permesso, nel 2011, di autoprodurre il suo primo album, Penisola che non c’è, per poi fare il bis qualche mese dopo con Il mio primo disco da venduto, prodotto dalla Tanta Roba, etichetta discografica indipendente di Gué Pequeno e di DJ Harsh.

6. Fedez e Newtopia

Insieme a J-Ax Fedez ha fondato la Newtopia, etichetta discografica indipendente che ha come obiettivo quello di aiutare i giovani artisti a emergere e affermarsi sulla scena musicale. La stessa etichetta ha messo sotto contratto sia Lorenzo Fragola che Madh, rispettivamente vincitore e secondo classificato di X Factor 2014, entrambi appartenenti alla squadra del marito di Chiara Ferragni. Ma c’è di più: a Newtopia lavora anche Annamaria detta “Tatiana”, la mamma di Fedez. Dopo i litigi e le questioni tra i tre, Fabio Rovazzi e J-Ax hanno deciso di lasciare l’etichetta nel 2018.

7. Fedez e il debole per Emma Marrone

Non tutti sanno che Fedez ha detto più volte che avrebbe voluto sposare Emma Marrone! Il rapper ha sempre avuto un debole e molta ammirazione per la collega, seppure la sua vita abbia preso una direzione molto diversa visto che ora è padre di due figli con la Chiara nazionale, che con la musica ha ben poco a che vedere.

8. Fedez e i cani

Il rapper ha sempre amato i cani e sceglie sempre ragazze con i cani, compresa chiara Ferragni. La Mati di Chiara Ferragna, un french bulldog che su Instagram ha più di 380 mila follower, compare spesso nel profilo social di Fedez, che mostra di adorare gli animali in generale e i cani in particolare.

9. I tatuaggi di Fedez

Fedez è famoso per i suoi tatuaggi, che ricoprono gran parte del suo corpo e che il rapper mostra spesso e volentieri. Dire un numero preciso è pressoché impossibile: è noto però che il suo primo tatuaggio risalirebbe a quando aveva appena 14 anni, con la benedizione di sua madre. I suoi tatuaggi gli sono valsi la fama di “Coso Dipinto”, nomignolo dispregiativo datogli dal senatore Maurizio Gasparri durante uno dei loro accesi scontri su Twitter. A quanto pare, però, Fedez l’ha apprezzato. Tanto da usarlo perla riedizione del suo disco: Pop-Hoolista Coso Dipinto Edition.

10. Fedez il raviolo

Fedez viene soprannominato anche Raviolo, che è il nomignolo affettuoso scelto con Chiara Ferragni per chiamarsi a vicenda in una situazione di coppia. Questione che di coppia non è rimasta, considerato che tutto il mondo lo ha scoperto tramite i loro account e che i due hanno pubblicato il piccolo raviolo che si sono tatuati entrami in onore della questione. Al piccolo Leone, il loro primogenito, è toccato il soprannome di baby Raviolo.

(Photocredit copertina: Instagram/therealfedez)