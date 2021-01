Cosa ha realmente detto Barbero sulla Thatcher a Muschio Selvaggio

Muschio Selvaggio è un podcast ideato e condotto da Fedez in cui si alternano una serie di ospite per parlare di temi diversi. Nella puntata trasmessa ieri è toccato a Alessandro Barbero, celebre storico che ha un folto seguito sui social e che ha parlato con i conduttori della storia e della memoria storica. Tra i vari argomenti toccati c’è una frase che è stata riportata su Twitter attorno alla quale si è creato il dibattito: «La prima donna che diventa presidente del consiglio in un Paese europeo… e guarda i risultati», ha detto Barbero in riferimento a Margareth Thatcher.

LEGGI ANCHE >>> Il professor Barbero dice che l’Italia è piena di fascisti in fondo al cuore

Barbero su Thatcher: «E le femministe?»

“La prima donna che diventa presidente del consiglio in un Paese europeo… e guarda i risultati”.



Non ho visto mezza femminista saltar per aria. Ovvio, perché la Thatcher mica è donna, era liberista! — Rick DuFer (@RickDuFer) January 26, 2021



A sollevare la questione è stato Rick DuFer – filosofo, scrittore, divulgatore – che ha riportato quanto detto durante i programma di Fedez sottolineando che nessuna femminista si è indignata per quanto affermato da Barbero. Nessuno avrebbe detto nulla, secondo lo scrittore, perché Margaret Thatcher era liberista, di destra, e quindi non meritevole di essere difesa. «Ovviamente è facile a Muschio Selvaggio spararla così grossa senza aver qualcuno che ti dice: “Eh però non è mica così semplice…” – non avevano mai sentito parlare di Margareth Thatcher prima di quel momento» ha scritto, attaccando in sostanza anche i conduttori che non hanno fornito un contradditorio a questa affermazione dello storico. Margareth Thatcher come Melania Trump, in sostanza, non difesa solio perché di destra.

Cosa ha detto realmente Barbero sulla Thatcher

È un po’ (tanto) fuori contesto, però, detta così… — Fabrizio Mele (@melefabrizio) January 26, 2021

La polemica gira tutto attorno al fatto che per una frase del genere, riportata fuori contesto, si sarebbe dovuto scatenare un putiferio, cosa che non è accaduta solo perché la Thatcher era liberista. Peccato solo che quanto detto da Barbero sia stato decontestualizzato e che l’intento dello storico fosse diverso. Il nome della prima donna a diventare Primo Ministro del Regno Unito viene chiamato in causa parlando del capitalismo. Barbero afferma come sia stata la sua elezione a riportare un’Inghilterra che aveva creato il welfare, l’assistenza ai disoccupati e la cassa integrazione ad essere un paese che pensa invece al denaro (come si sente al minuto 30 della puntata di Muschio Selvaggio): «Lei ha detto: questo paese così fa schifo, si impoverisce. Non è più l’Inghilterra che deve dominare il mondo e noi rifaremo dell’Inghilterra un grande paese il che vuol dire ciao ai sindacati e ai diritti dei lavoratori e i ricchi guideranno il paese verso un nuovo grande destino». Dopo qualche scambio di battuta con i conduttori in merito alla questione Barbero afferma: «Una riflessione amara sarebbe: la prima donna che diventa Presidente del Consiglio in un grande paese europeo e guarda i risultati». In sostanza: Barbero non critica la Thatcher e quanto ha fatto in qualità di donna ma in qualità di politica, sostenendo che sia un peccato che la prima donna eletta in Europa sia nota per aver contribuito ad aumentare il divario tra ricchi e poveri.