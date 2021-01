Instagram costerà davvero a Fedez la partecipazione a Sanremo?

Quanto rischia davvero la partecipazione di Fedez a Sanremo dopo quello che è successo nel pomeriggio di ieri? E perché – dannazione – c’entrano sempre e soltanto i social network quando si parla di queste cose? Piccola contestualizzazione: nella giornata del 30 gennaio, Fedez si è recato in sala prove insieme a Francesca Michielin insieme alla quale dovrebbe salire sul palcoscenico dell’Ariston. In tre IG Stories Fedez aveva mostrato una sintesi della giornata e, per circa 10 secondi, si è sentito anche il ritornello della canzone inedita con cui la coppia è stata chiamata a partecipare a Sanremo 2021. Le note di Chiamami per nome sono state dunque parzialmente svelate.

Fedez a Sanremo e il problema Instagram Stories

Successivamente, alle Instagram Stories è stato rimosso l’audio, ma il video – ormai – ha trovato ampia diffusione sui social network. Basta cliccare sull’hashtag #Fedez – in tendenza su Twitter – per imbattersi in decine di video come questo, in cui si sentono distintamente sei/sette secondi di canzone (testo, base e stile di interpretazione).

Stando a quanto apprende l’Ansa, in ogni caso, il Festival di Sanremo e la sua direzione artistica stanno effettuando le dovute analisi del caso e valuteranno l’ammissione o l’esclusione di Fedez e Francesca Michielin dalla competizione. Il regolamento di Sanremo, in passato, è sempre stato molto severo per quanto riguarda l’esecuzione dei brani prima della loro presentazione sul palco dell’Ariston. Tuttavia, il caso di Fedez – in punta di regolamento – potrebbe presentare delle differenze rispetto a situazioni analoghe del passato. E, inoltre, il rapper e influenze ha un precedente recentissimo al quale appigliarsi.

Il regolamento di Sanremo sulle canzoni “nuove”

Vediamo nel dettaglio cosa succede. Uno dei principi cardine del regolamento di Sanremo è quello della novità delle canzoni. Il carattere della novità si riscontra anche quando: