Quando Fedez diceva che «a Sanremo si va quando le cose non vanno bene» | VIDEO

Fedez a Sanremo sarà la novità numero uno dell’edizione 2021. Un grande successo di Amadeus, che è riuscito a portare sul palco dell’Ariston il rapper in collaborazione con Francesca Michielin, con la quale aveva duettato ai tempi del suo esordio musicale sui grandi palcoscenici, nel 2013. Una novità su cui il cantante – nel frattempo diventato sempre più influente sui social media, dopo la relazione e il conseguente matrimonio con Chiara Ferragni – evidentemente non aveva avuto sempre la stessa opinione.

Fedez a Sanremo: cosa aveva detto ai tempi di Comunisti col Rolex

All’epoca dei suoi progetti con J-Ax e con la casa discografica indipendente Newtopia, quando presentava alla stampa l’album Comunisti col Rolex, Fedez aveva risposto così a una domanda su una eventuale partecipazione a Sanremo: «No, forse è brutto dirlo: ma a Sanremo si va quando le cose non vanno bene, dispiace ma discograficamente è così».

A segnalare questa contraddizione tra l’espressione utilizzata in passato e la decisione attuale di andare per la prima volta sul palco dell’Ariston è stata Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato la clip sui propri social network, accompagnata dalla didascalia satirica I miei piani vs 2020.

Ovviamente, Fedez – al momento – è un artista molto più maturo e meno “ribelle” rispetto al suo periodo in coppia con J-Ax e ci sta che possa aver avuto un ripensamento. Tuttavia, la rete non perdona mai e tiene traccia di qualsiasi cosa si sia detto in passato: in questa epoca digitale, anche cambiare idea diventa più difficile.