Quelli che invidiano Fedez per la sua Lamborghini

Dover difendersi anche per aver fatto beneficenza. È quello che sta accadendo a Fedez, attaccato sui social e da alcuni quotidiani (anche online) dopo aver donato ad alcune persone i soldi raccolti su Twitch. Il dito è stato puntato sul fatto che lui abbia deciso di girare per Milano, al fine di consegnare quei soldi a diverse persone (indicate dagli utenti) a bordo della sua auto di lusso. Insomma, essere ricchi diventa un problema anche quando si sta provando a fare del bene. E così è nata l’assurda polemica sulla Lamborghini Fedez.

Il tutto va avanti da quasi 48 ore, dopo che è stata trasmessa online la sua opera di beneficenza. Lo stesso Fedez ha spiegato il funzionamento di questa campagna: i soldi (molti) sono stati raccolti attraverso il live streaming sulla piattaforma Twitch. Ed è stato deciso di mostrare agli utenti che hanno fatto le donazioni gli istanti della consegna di quei doni. Insomma, un’opera di trasparenza per far vedere come l’intero ricavato sia stato regalato a chi ne ha maggior bisogno.

Lamborghini Fedez, l’assurda polemica dopo la beneficenza

Essendo inattaccabile da questo punto di vista, dunque, l’attenzione dei classici haters (e di alcuni, non pochi, giornalisti) si è spostata sulla Lamborghini Fedez: insomma, la beneficenza si può fare solamente prendendo i mezzi pubblici o viaggiando su una famosa Apecar? La questione, purtroppo, è sempre la stessa: il personaggio del rapper milanese non sta simpatico a molti. Legittimo non digerire la sua musica e non condividere alcune delle sue scelte politiche. Quando si parla, però, di beneficenza, occorre sottolineare come sia alquanto sgradevole fare le pulci sulle facezie.

La notorietà e l’ostentazione

Altri, invece, se la prendono non tanto con la Lamborghini Fedez, ma con l’ostentazione fatta con la diretta social della consegna dei soldi. Il rapper ha spiegato attraverso una serie di Instagram stories come fosse un atto di trasparenza nei confronti di chi ha donato. Alcune persone, invece, pensano che lui l’abbia fatto per pubblicità. Come se un personaggio come Fedez abbia bisogno di ulteriore auto-esposizione.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Fedez)