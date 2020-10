Fedez spiega perché Conte non ha potuto chiedere a Salvini una campagna sull’uso della mascherine

E ricorda il senatore che non voleva indossare la mascherina in Senato

Ah no, non posso? Io la mascherina non ce l’ho e non la metto. Poi baci, abbracci, selfie e bagni di folla. Questo è solo un piccolo elenco del motivo per cui Giuseppe Conte non abbia potuto chiedere a Matteo Salvini di rendersi protagonista di una campagna di sensibilizzazione sull’uso della mascherina. E, infatti, il Presidente del Consiglio ha dovuto rivolgersi a due personaggi molto in voga sui social. E dopo esser stato tirato in ballo dallo stesso leader della Lega, Fedez risponde a Salvini spiegando perché sia stato contattato lui e non il senatore per invitare i followers al corretto uso del dispositivo di protezione.

«Il Presidente del Consiglio faccia una telefonata a Fedez: oltre che sulla mascherina, chieda ‘aiuto’ sulla cassa integrazione», si legge in un tweet pubblicato da Matteo Salvini riportando una sua dichiarazione di giovedì sera a Stasera Italia. Il tutto taggando il profilo ufficiale del rapper milanese (con cui aveva già avuto alcune discussioni social in passato). Un assist tramutato in gol da parte di Fedez che non ha perso l’occasione per ricordare un evento del recente passato.

Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020.

Purtroppo sulla cassa integrazione non ho modalità d’intervento. Bacioni https://t.co/XU7fkg9QkF — Fedez (@Fedez) October 22, 2020

Fedez risponde a Salvini sulla telefonata ricevuta da Conte

«Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: ‘Non ce l’ho e non me la metto’ 27 Luglio 2020. Purtroppo sulla cassa integrazione non ho modalità d’intervento. Bacioni». Una barra: poche parole per una sintesi perfetta. E Fedez che risponde a Salvini è la sintesi di come la politica sui social offra la peggior faccia possibile. Per l’ennesima volta.

