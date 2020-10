L’ultimo assurdo complotto sulla mascherina indossata da Fedez nel settembre 2019

Era inevitabile, conoscendo quel sottobosco social della minoranza rumorosa che crea un grande battage mediatico lanciando e cavalcando teorie del complotto paradossali. E il protagonista di questa vicenda, tirato in causa pedissequamente dagli haters, è ancora una volta Fedez. Dopo la telefonata ricevuta da Giuseppe Conte per ‘affidare’ a lui e a sua moglie Chiara Ferragni una campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo dei dispostivi di protezione attraverso i loro seguitissimi canali Instagram (e non solo), ecco comparire la stravagante teoria di Fedez con la mascherina già nel mese di settembre del 2019, quando ancora non si parlava di emergenza sanitaria, di Sars-CoV-2, di Wuhan e di Covid-19.

Tutto parte da una foto (reale) pubblicata dal rapper milanese su Twitter l’8 settembre. Fedez si è fatto immortalare al fianco del figlio, seduto in terra: senza maglietta, a gambe incrociate e indossando una mascherina nera. Ed è quella data che ha fatto scattare l’allarme complotto.

Fedez: ‘Ci ha telefonato Conte e ci ha chiesto un aiuto per esortare i giovani a usare la mascherina’.

A proposito Fedez, cosa ci facevi con la mascherina l’8 settembre 2019? Hai avuta una visione profetica dopo una seduta di ayahuasca? Ascolta Fedez, vai a prendere per il cu*o qualcun altro!

Insomma, secondo questo messaggio che sta circolando in rete (non contestualizzando quella foto e non conoscendo la storia di quello scatto), Fedez con la mascherina perché già sapeva dell’esistenza del Sars-CoV-2.

Fedez con la mascherina l’8 settembre 2019: ed è subito complotto

Ovviamente si tratta di una ricostruzione falsa, non contestualizzata. E a fornire la cornice attorno a cui nasce la storia di questo scatto, ci ha pensato Bufale.net. Era veramente il mese di settembre del 2019 (certificato dal tweet pubblicato dallo stesso Fedez). Era il periodo della Milano Fashion Week e in quelle giornate si era presentato agli eventi indossando quella mascherina. E poi, nelle sue Instagram Stories, aveva spiegato il motivo di quella scelta: «Comunque raga questa è un’ottima soluzione se avete brufoli o herpes e dovete andare ad eventi importanti». Inoltre, la moda della mascherina era già di tendenza, visto che molti stilisti ne avevano realizzati alcuni modelli come accessorio. Insomma, nessun riferimento e anticipazione dell’emergenza sanitaria. Solo il classico complotto social.

