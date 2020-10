«La mascherina fa la differenza»: a 24 ore da quelle di Fedez arrivano anche le storie di Chiara Ferragni

A circa 24 ore dalle storie del marito Fedez sulla mascherina arrivano anche quelle di Chiara Ferragni. L’appello lanciato da Conte a due dei più influenti personaggi nel panorama social italiani – in due fanno più di 30 milioni di follower – è stato accolto da entrambi i membri dei Ferragnez. Chiara è intervenuta questo pomeriggio e ha parlato dell’importanza della mascherina nel fare la differenza tra continuare le nostre vite con restrizioni ragionevoli e il lockdown. Peccato solo che la giovane non abbia tradotto le sue storie anche in inglese, considerato che molto del suo pubblico non è italiano e che spesso e volentieri lei stessa parla in tutte e due le lingue.

Chiara Ferragni e «la responsabilità di sensibilizzare» di chi ha un grosso seguito

«Mi ricollego ieri alle storie di Fede perché penso che chi in questo momento abbia un grosso seguito debba anche avere la responsabilità di sensibilizzare», inizia Chiara Ferragni in una serie di stories pubblicate oggi sul suo profilo Instagram. «In questo momento mi sento di sensibilizzare verso l’uso della mascherina perché è un piccolo gesto che veramente fa la differenza, soprattutto se utilizzata da tutti quanti», ha detto la Ferragni, parlando della situazione nel nostro paese: «Adesso in Italia siamo veramente in una situazione delicata e un semplice gesto come indossare la mascherina può veramente far sì che non si verifichi lo scenario peggiore che tutti noi abbiamo provato in primis sulla nostra pelle, quello di un lockdown».

Chiara Ferragni mascherina: «Ora sta alla responsabilità di ognuno di noi»

La Ferragni ha concluso l’intervento pregando gli italiani: «Per favore, veramente, in questo momento sta alla responsabilità di ognuno di noi». L’influencer ha poi proseguito le storie sul tema mascherina spiegando cosa significhi per lei avere tutto questo seguito: «Per me essere un personaggio pubblico con tutto questo seguito vuol dire anche questo: cercare di fare qualcosa di buono per le persone e per il mio paese». La conclusione della Ferragni è che «la differenza può essere fatta da tutti noi insieme, con piccoli gesti».