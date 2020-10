La strategia di Conte: chiedere a Fedez le stories per far indossare le mascherine agli italiani

Informalmente è come se si fosse dato peso istituzionale (quasi un ‘ministero di Instagram’) ai Ferragnez. Nelle stories di Instagram si racconta di Fedez chiamato da Conte per lanciare messaggi che possano sensibilizzare gli italiani a indossare la mascherina. È la lotta a tutto campo del governo contro il coronavirus e la pandemia che sta avanzando in Italia. Stando a quanto dichiarato dallo stesso Fedez, la coppia è stata messa in contatto con la presidenza del Consiglio che ha chiesto – vista la loro influenza sui social network e specialmente verso le nuove generazioni – di mandare dei messaggi che potessero incoraggiare i ragazzi a indossare sempre la mascherina.

LEGGI ANCHE > Nel testo del dpcm sparisce il riferimento ai sindaci

Fedez chiamato da Conte, cosa è successo

«Ieri abbiamo ricevuto una chiamata del tutto inaspettata – ha detto Fedez in un gruppo di Instagram Stories -: il presidente del Consiglio ha chiesto a me e a mia moglie di lanciare dei messaggi soprattutto ai più giovani per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine. Da ore sto cercando il modo migliore per trasmettere questo messaggio, ma credo che non ci sia altra strada se non quella di essere diretti. La verità è che stiamo attraversando una fase molto, molto delicata e che non ci possiamo permettere un nuovo lockdown».

Fedez chiamato da Conte, l’appello

Infine, Fedez chiede ai suoi 11 milioni di followers di eseguire un’azione che, da mesi, viene richiesta dalle autorità sanitarie e dalle istituzioni politiche: «Il destino dell’Italia – ha detto Fedez – passa dalla responsabilità individuale di ciascuno di noi. Per questo, mi raccomando, indossate le mascherine».

Non sono bastate, insomma, le conferenze stampa che ritardano sempre di un’ora e più, non sono bastati nemmeno gli appelli incessanti della televisione: la politica ha chiesto aiuto a Instagram attraverso la coppia di influencer più seguita in Italia. Lo ha fatto attraverso una linea privata e un canale di comunicazione pubblico: una vera e propria rivoluzione in cui i tradizionali mass media che la politica ha sempre utilizzato hanno ceduto il passo. Ammissione di responsabilità – quella, cioè, di arrivare poco alle nuove generazioni – e ricerca di una scorciatoia, quella garantita da influencer con ampia visibilità (Fedez, a inizio pandemia, era riuscito a raccogliere una cifra record da destinare all’ospedale San Raffaele per aumentare i posti in terapia intensiva). In tempi di emergenza, può anche andar bene così.