Fedez cita Mortal Kombat per commentare l’archiviazione della querela del Codacons

Alla fine, la vicenda della querela del Codacons contro Fedez si è conclusa ancor prima di iniziare. La pm Francesca Gentilini ha chiesto l’archiviazione della querela per manifesta infondatezza nella notizia di reato. Una decisione che il rapper e influencer di Instagram ha accolto con molta soddisfazione, tanto da regalare ai suoi followers una citazione decisamente vintage: una schermata del videogame Mortal Kombat in cui si mostra la famosa schermata che compariva alla fine di un combattimento, da un lato il vincitore («io questa mattina»), dall’altra lo sconfitto (il Codacons, appunto).

Archiviazione Codacons contro Fedez, cosa è successo

Il Codacons aveva querelato Fedez perché, in risposta a una iniziativa benefica promossa dai Ferragnez in occasione della prima ondata dell’emergenza coronavirus e al successivo esposto del Codacons sulla piattaforma – utilizzata da Fedez e da Chiara Ferragni – che stava raccogliendo i fondi, il rapper aveva espresso perplessità su un banner pubblicato sul sito dell’associazione dei consumatori, in cui si chiedevano donazioni per sostenere lo stesso Codacons.

Secondo la pm che ha analizzato la querela, la critica (esposte in video pubblicati su Instagram e sui principali siti di news online) espressa da Fedez sarebbe addirittura «una giustificabile, pertinente e continente risposta all’iniziativa del Codacons, che era finalizzata a paralizzare proprio la raccolta dei Ferragnez». Persino il banner delle donazioni a favore dell’associazione dei consumatori, sempre secondo il pm, sarebbe stato criticato con parole «tutt’altro che peregrine».

Archiviazione Codacons contro Fedez, l’esultanza del rapper

Dunque, il magistrato entra proprio nel merito della vicenda, commentando così la richiesta di archiviazione contro la quale, ovviamente, il Codacons potrà fare ricorso. Nel frattempo, però, Fedez ha avuto modo di esultare per questo primo risultato ottenuto nei confronti dell’associazione dei consumatori, pubblicando questo post sui suoi canali social: