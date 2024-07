Sarà utilizzata la voce del commentatore sportivo Al Michaels che ha dato il suo via libera all'operazione

La scelta di NBC: una voce AI per raccontare gli highlights della giornata

Una decisione sui generis, ma in linea con il periodo storico che stiamo vivendo e che – probabilmente – continueremo a vivere. Sta facendo molto discutere la decisione presa dall’emittente statunitense NBC (National Broadcasting Company) di mettere a disposizione degli utenti, quelli abbonati al servizio di streaming Peacock, la possibilità di vedere ogni giorno un resoconto personalizzato delle gare olimpiche di Parigi 2024. Fino a qui nulla di male. Anzi, si tratta del prosieguo di quelle dinamiche di profilazione degli utenti abbonati in base alle proprie preferenze. La questione è che il commento di questi highlights quotidiani arriverà da una voce artificiale: quella clonata dal noto commentatore sportivo (sempre della NBC) Al Michaels.

Il servizio si chiama “Your Daily Olympic Recap on Peacock” ed è disponibile – solo per gli utenti americani – all’interno della piattaforma di streaming, come spiegato nel comunicato stampa dell’emittente statunitense:

«I fan possono visitare l’hub olimpico e la home page di Peacock a partire dal 27 luglio e scegliere i tipi di momenti salienti che vorrebbero vedere, inclusi i loro tre sport preferiti e argomenti preferiti, come dietro le quinte e retroscena, competizione di punta, momenti virali e di tendenza e un focus sui team internazionali. La prima edizione del 27 luglio riguarderà i momenti salienti della cerimonia di apertura e a partire dal 28 luglio, dopo il primo giorno completo di eventi, saranno disponibili versioni personalizzate per ogni individuo».

L’utente abbonato, dunque, potrà accedere alla piattaforma e scegliere le proprie preferenze. L’intelligenza artificiale pescherà tra i video in archivio realizzando una clip di 10 minuti, personalizzata in base alle indicazioni fornite dall’abbonato. Il tutto sarà corredato dalla voce di quella che è una vera e propria leggenda del commento sportivo americano.

NBC userà una voce AI per raccontare Parigi 2024

Al Michaels, infatti, vanta una notevole esperienza per quel che riguarda i Giochi Olimpici, avendoli raccontati per ben 9 edizioni tra ABC Sports e NBC Sports.

«I recap narrati dalla voce di Michaels ricreata dall’AI fornirà una panoramica di ciascun momento saliente selezionato. Un team di redattori della NBCU esaminerà tutti i contenuti, inclusi audio e clip. Ciò garantirà la qualità e l’accuratezza prima che i riepiloghi vengano resi disponibili agli utenti».

Ovviamente, lo stesso Michaels ha autorizzato il campionamento della propria voce per addestrare l’intelligenza artificiale dedicata e dopo i dubbi iniziali, si è detto entusiasta di questa soluzione:

«Quando mi hanno contattato per questo, ero scettico ma ovviamente curioso. Poi ho visto una dimostrazione che spiegava nel dettaglio cosa avevano in mente. Ho detto, “Ci sto”».

Dunque, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, un’emittente utilizzerà l’intelligenza artificiale per creare contenuti audiovisivi destinati agli utenti.