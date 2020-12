Ultimissime Sanremo: Fedez in gara, ma in coppia con…

È ufficiale. Federico Lucia, in arte Fedez, sarà al Festival di Sanremo come concorrente in gara nella prossima edizione della kermesse. Ma attenzione: se la notizia era già uscita, mancava un ulteriore news. Perché il marito di Chiara Ferragni non sarà da solo sul palco, ma lo conviverà in duetto con Francesca Michielin, sua vecchia conoscenza perché i due avevano già cantato sulle notte di ‘Magnifico’.

Fedez a Sanremo con Francesca Michielin. E Amadeus prova altri colpacci

Le novità però non finiscono qui: Amadeus sogna il colpaccio Luca Carboni che però nicchia e come volto nuovo punta su Gio Evan, 808 mila followers, scrittore e cantautore con un pezzo molto forte. Possibile il ritorno anche di Kekko e i Modà.

(foto di copertina: da profili Instagram di Fedez e Francesca Michielin)