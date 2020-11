La bufala di Sanremo in primavera

No, Sanremo 2021 non è stato spostato ad aprile. La notizia, che oggi è stata riportata da una serie di testate online, si è rivelata falsa e a smentirla ci hanno dovuto pensare sia la Rai che il sindaco di Sanremo. Per l’ennesima volta, quindi, una voce che non dovrebbe trovare spazio su testate autorevoli è stata riportata come notizia ed è diventata verità nell’arco di una mezza giornata suo social.

Il sindaco di Sanremo smentisce

Sindaco di Sanremo Biancheri: “Non c’è questa richiesta di spostare il Festival di #Sanremo2021 ad aprile non so da dove sia uscita questa notizia. Stiamo lavorando con la Rai per avere il Festival nella prima settimana di marzo. Poi a gennaio decideremo con la Rai” (da Askanews) — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 19, 2020

Il sindaco si Sanremo è stato costretto a smentire la diceria specificando che non conosce la fonte della notizia: «Non c’è questa richiesta di spostare il Festival di #Sanremo2021 ad aprile non so da dove sia uscita questa notizia», ha detto Biancheri ad Askanews. « Stiamo lavorando con la Rai per avere il Festival nella prima settimana di marzo. Poi a gennaio decideremo con la Rai». Rimane quindi confermata la data precedentemente stabilita.

Anche la Rai smentisce Sanremo 2021 aprile

La Rai stessa ha parlato tramite il vicedirettore del canale Rai 1 Claudio Fasulo: «Navighiamo a vista come tutti coloro che vivono su questo pianeta, ma per il momento è tutto confermato», ha specificato in riferimento a Sanremo marzo, precisamente dal 2 al 6 marzo. Ci tiene anche a specificare che «ci sono voci tutti i giorni sulle date di Sanremo e questo ci fa capire che il tema è al centro dell’attenzione» ma la sola verità, per ora, è che «non c’è nulla di nuovo: abbiamo messo il cappello sulla prima settimana di marzo, dal 2 al 6, e il cappello sta ancora lì».