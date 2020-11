Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 19 novembre

I numeri coronavirus 19 novembre restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 36.176 nuovi casi di coronavirus con 250.186 tamponi e 653 morti. Le persone attualmente positive sono 761.671 e il totale dei morti sale a 47.870. I dimessi e guariti sono 17.020 mentre dei nuovi ricoverati sono 148 di cui 42 in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono 250.186 nelle ultime 24 ore e il totale dei casi di coronavirus dall’inizio della pandemia ad oggi è salito a 1.308.528.

🔴 #Coronavirus, 19/11/20 • Attualmente positivi: 761.671



• Dimessi/Guariti: 498.987 (+17.020)

• Ricoverati: 37.322 (+148)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.712 (+42)

• Tamponi: 19.724.527 (+250.186) Totale casi: 1.308.528 (+36.176, +2,84%) — YouTrend (@you_trend) November 19, 2020



LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 18 novembre

Numeri coronavirus 19 novembre, cosa c’è di positivo

Cala il numeri dei decessi oggi (653) rispetto a ieri (753) di cento persone. Il dato migliore oggi è senz’altro quello dei ricoveri, che si fermano a +148 rispetto al +488 ricoveri di ieri. Anche le persone che hanno necessitato di essere ricoverate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono calate scendendo dalle 58 di ieri alle 42 di oggi. Sale il numero dei tamponi effettuati, circa 16 mila in più oggi rispetto a ieri. Sale il numero di nuovi positivi – circa 2 mila in più rispetto a ieri – ma scende il tasso di positività poiché ieri era al 14,6% e oggi è al 14,4%.

Numeri coronavirus 19 novembre, cosa c’è di negativo

Scende il numero dei guariti e dei dimessi rispetto alla giornata di ieri, pur rimanendo sopra i 17 mila. Oggi è la giornata di crescita record dei nuovi casi in Friuli-Venezia Giulia, dove per la prima volta il numero supera mille arrivando a quota +1.197 casi. Crescita che supera ogni precedente record anche quella in Piemonte, dove si sono registrati 5.349 in più che hanno superato il picco dello scorso 13 novembre, quando nella regione sono stati registrati 5.258 nuovi casi di coronavirus. Prima in classifica per la crescita dei nuovi casi è sempre la Lombardia con +7.453 nuovi casi.