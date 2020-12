Fedez replica duramente a Fabio Volo, ecco il suo invito

Questa mattina noi di Giornalettismo, per primi, vi abbiamo svelato lo sfogo di Fabio Volo, che in diretta radiofonica, durante ‘Il Volo del mattino’ ha attaccato, senza nominarlo ma in modo palese, il cantante Fedez per il suo ultimo atto benefico, ovvero donare 5 mila euro per strada a 5 fortunati in difficoltà, il tutto in diretta su uno dei suoi canali social.

Il cantante non ha gradito l’attacco e poco fa ha replicato duramente al conduttore radiofonico: “Visto che oggi Fabio Volo mi ha giustamente criticato per questa polemica, vorrei invitarlo a partecipare a questa iniziativa che non gli sarà purtroppo arrivata all’orecchio, a cui hanno aderito tantissimi suoi colleghi e a cui io in questo caso ho messo sì mano al mio portafoglio e ho donato centomila euro di tasca mia. Non lo avrei voluto dire, ma visto che Fabio Volo si è sentito in dovere di dire che avrei dovuto utilizzare i miei soldi, faccio veramente questa cosa poco elegante di dire quanto ho donato perché sono una merda. Caro Fabio Volo, ci tengo anche a spiegarti perché questa iniziativa non è il classico caso della beneficenza che si fa ma non si dice, perché in questo caso noi, palesando a tutti quello che stavamo facendo, siamo riusciti a coinvolgere brand e aziende in modo tale da aggiungere una cifra che da soli non avremmo mai ottenuto. Mi sarebbe piaciuto averti al mio fianco in questa bella cosa, piuttosto che stare a dibattere con te su una polemica del cazzo. Ma va bene, prendiamola costruttiva”.

Ps: ‘Giornalettismo’ rivela che Fedez avrebbe donato anche una cifra importante destinata alla famiglia di Willy Montero Duarte, il ragazzo scomparso dopo una violenza subita da parte di una gang. Volo accetterà la proposta di Fedez ? Volo, replicherà? O farà scivolare il tutto?