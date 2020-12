Fabio Volo contro Fedez: «La beneficenza si fa in silenzio»

«Io divento matto, perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri». Non fa giri di parole Fabio Volo durante Il Volo del mattino la sua trasmissione radiofonica, scagliandosi contro Fedez che poche sere fa a bordo del suo bolide e in diretta sul suo canale Twitch ha raccolto 5 mila euro, grazie ai fondi dei suoi fan, poi (sempre in diretta) è andato in giro per Milano regalandoli a 5 persone bisognose, sempre in diretta, sempre online, facendo crescere il suo account.

LEGGI ANCHE > Quelli che invidiano Fedez per la sua Lamborghini

Fabio Volo contro Fedez, le parole a Il volo del mattino

«Sapete ieri ho fatto la spesa, c’è sempre lo stesso ragazzo al quale lascio qualcosina a un certo una signora dice “Fabio Volo non fai una storia mentre dai i soldi” questi argomenti mi fanno andare fuori di testa la beneficenza non era un qualcosa che si faceva in silenzio!». Beh Volo non ha tutti i torti, anzi… Anche perché le persone non sanno che aumentano seguaci e followers per i personaggi quando, successivamente, dovranno fare promozione a un condizionatore Dyson o a un prodotto alimentare (come nel caso di Fedez): durante la contrattazione il numero di seguaci più alto serve a far alzare la trattativa e a incassare di più.

Quanto guadagna a post Fedez? O a stories? La risposta è molto semplice: i 5 mila euro li avrebbe potuti dare anche usando introiti derivanti dai suoi guadagni, in silenzio, senza diretta…la felicità di chi li ha ricevuti sarebbe stata la stessa. Senza notizia, in silenzio, con la bontà del cuore. «Alla fine dico sempre quello che dico, chi è d’accordo bene, altrimenti pazienza» – conclude Volo.