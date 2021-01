Zaniolo rompe con Fedez?

Dopo lo scandalo che ha travolto il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, il 21enne aveva deciso di sospendere l’utilizzo dei social. Lo ha detto lui stesso in un comunicato dopo che nel giro di pochi giorni, nella sua vita, è esploso il caos: si è lasciato con la compagna in dolce attesa di tredici settimane, si è fidanzato con Madalina Ghenea omettendo di diventare padre, si è ritrovato solo quando la Ghenea lo ha scoperto e la madre del ragazzo, in preda a una voglia matta di difendere il figlio, in radio ha raccontato, contraddicendosi, una serie di bugie per tutelare il ragazzo.

LEGGI ANCHE > Zaniolo, l’affare s’ingrossa

Zaniolo-Fedez, c’è aria di rottura?

Noi di Giornalettismo però abbiamo scoperto che il profilo social di Zaniolo non è affatto chiuso. Anzi, il calciatore lo usa in modo silente. Guardando storie e scegliendo chi seguire e chi no. Tra questi abbiamo notato che tra i suoi “segui” non c’è più Fedez. Con la società del cantante, Zaniolo aveva stipulato un contratto (pare di tre anni) per la gestione dell’immagine fuori dal campo.

«Con Zaniolo faremo grandi cose» – dichiarava lo stesso Fedez quando la scorsa estate avevano firmato l’accordo. Oggi le parti non sono più così vicine. Anzi c’è chi parla di causa legale pronta tra i due per rottura rapporto lavorativo con contratto di esclusiva in corso.