L’amore al tempo dei social: il tackle Madalina Ghenea su Zaniolo

La modella e attrice ha pubblicato su Instagram una nota del suo studio legale in cui afferma di non avere una relazione con il calciatore della Roma

Qualcosa c’è stato e le immagini parlavano da sé. Ora, però, il clamore mediatico della storia (e di quella collaterale che riguarda l’ex fidanzata del calciatore della Roma), ha portato a un raffreddamento. La storia tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo sembra essere arrivata, nel giro di pochi giorni, a una rottura. A comunicare lo status quo è stata la stessa modella rumena sulla sua pagina Instagram, pubblicando una nota dello Studio legale Bernardini De Pace in cui smentisce (ora) di avere una relazione con il giovane centrocampista giallorosso e della Nazionale.

LEGGI ANCHE > Come ha reagito Zaniolo al caos che lo ha travolto? Ballando a petto nudo

Un lungo post in cui Madalina Ghenea pubblica la sua versione dei fatti, accompagnata da una nota dei suoi avvocati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

Nessuna relazione, spiega lo studio legale a cui si è affidata la modella, e un unico incontro.

Madalina Ghenea fredda Zaniolo: «Non stiamo insieme»

«Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro», scrive Madalina Ghenea sul suo profilo Instagram. Nicolò Zaniolo, sempre attraverso i suoi canali social, nei giorni scorsi aveva dato una versione differente. Aveva certificato questa relazione con la modella sottolineando come lui non avesse bisogno di paternali esterne perché ha la testa sulle spalle.

Anche la madre aveva confermato la relazione

E ieri, in un acceso intervento radiofonico, anche la madre del giovane calciatore aveva parlato di questa relazione (sbandierata ai quattro venti sui social), sottolineando come lei fosse contraria. E qualche ora dopo, nella tarda serata di sabato 2 gennaio, ecco il comunicato via Instagram della modella che parla di un solo incontro. Decidendo, probabilmente, di tirarsi fuori da questa vicenda nata suoi social e, a quanto parte, morta sui social.