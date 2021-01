Come ha reagito Zaniolo al caos che lo ha travolto? Ballando a petto nudo

Il calciatore della Roma Nicoló Zaniolo, dopo le accuse che lo hanno travolto ovvero di aver lasciato la fidanzata Sara in dolce attesa di undici settimane ed esser sparito bloccandola ovunque, come avrà reagito?

LEGGI ANCHE > La zia della ex di Zaniolo spiega cosa è successo davvero

Avrà trascorso un capodanno silente e malinconico (il calciatore è fermo per un brutto infortunio)? Assolutamente no. Zaniolo, con la sua famiglia, ha trascorso la serata ballando e mostrandosi a petto nudo. Alt. Però sui canali social si fa trovare in una foto accanto a suo papà.

Zaniolo balla nella serata di capodanno

Nessuna immagine di balli o canti. Peccato che la sua assistente Micaela Murdolo ha ripreso tutto e noi abbiamo ripreso lo stesso materiale… in tempo prima che le cancellasse, dopo una sfuriata della mamma di Zaniolo. Troppo tardi. Inoltre a casa Zaniolo non c’era traccia di Madalina Ghenea (storia già al capolinea?) ma il divertimento era alle stelle … e Sara è sempre più un ricordo vergognosamente dimenticato.